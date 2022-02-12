В Украине отгремел отбор на Евровидение 2022. Победительницей стала Алина Паш с песней Тіні забутих предків. Именно она поедет представлять нашу страну в Турин (Италия).
В сети весь вечер были яркие обсуждения и отбора, и конкурсантов, и жури. Если говорить об участниках, то это скорее дело вкуса. Однако вот плохая организация конкурса — это уже факап для Суспільного. Так сказать, дебют единоличного отбора не состоялся гладко. Проблемы со звуком во время выступления группы Cloudless (им потом пришлось выходить во второй раз) и певицы Джамалы.
Более того, были моменты, когда ведущая Маша Ефросинина ведет разговор, а позади нее ходит человек и делает свои дела.
Также было немало проблем во время трансляции и объявления победителя. Ведущие просто не могли посчитать сколько баллов набрал каждый из конкурсантов. Поэтому в сети люди, мягко говоря, негодуют.
Кстати, раньше отбор на Евровидение Суспільне проводило вместе с СТБ. Ведущим выступал Сергей Притула, по которому многие сейчас скучают, а в жюри сидел легенда конкурса Андрей Данилко.
Что пишут пользователи:
- Боже, в следующем году, пожалуйста, заплатите СТБ, и пусть этот канал организует отбор. Ибо ваша организация это дно.
- Всю жизнь – это отбор на Евровидение, а я в нем Kalush, который Не знаю как базарить.
- Смотрю отбор на Евровидение, есть наблюдения: Ефросинина и Джамала прям молниями друг в друга бросают, что за замес?
- Чем мне нравится этот отбор на Евровидение? Тем, что никого из кандидатов я не слушал 10 лет назад.
- Евровидение без Притулы, это не Евровидение. Искусственные эмоции ведущих.
- Сделали из нацотбора какое-то ненужное шоу. Типа, люди пришли смотреть и выбирать песни, а не слушать и смотреть жизненные проблемы. Для этого есть другие шоу.
- Это чистый кринж. Куда смотрели организаторы? Я понимаю, что нам не нужно привозить Евровидение сюда, и поэтому нужно выбрать кого-то, кто не выиграет, но не настолько же.
- Сейчас сошелся ретроградный Меркурий и Венера в мехе, что меня так бомбит. А нет, это Евровидение в этом году.
- Почему не сделали голосование по Евровидению в Дії?
- Отбор на Евровидение без Притулы и Данилко уже не сулит ничего хорошего.
- Вообще я считаю, что в этом году на Евровидение мы должны отправить песню Лента за лентою и петь ее должен хор львовской Академии сухопутных войск
#Vidbir2022 #євробачення pic.twitter.com/yPXFRNsQIr
— Юльок???????? (@turkask2) February 12, 2022
Судді Нацвідбору намагаються вирахувати, хто все ж таки поїде на #Євробачення pic.twitter.com/1JLAvpDt8c
— Olena Shiyan (@OlenkaSh_) February 12, 2022
Коротко про відбір…#Євробачення #євробачення2022 #Eurovision #Eurovision2022 pic.twitter.com/OZVqDDNsDA
— Маніфест (@manifestinua) February 12, 2022
***овий Лодигін режисер, раз не може виділити ключове у композиції. Це я про його пояснення трійки #Калуш. Відбір Євробачення — іспанський сором.
— Maria Nitowski (@nitowskimaria) February 12, 2022
Відбір всрано організований. Всрано проведений. Всрано закінчений.
Просто розбили мені серце#Vidbir2022
— насця (@KotykBratyk) February 12, 2022
Цей відбір був повним позором для суспільного і України. Мені соромно перед європейцями, які це дивились. Я досі в шоці.
— ålexis (@HowlPixie) February 12, 2022
@lodygin, верни п’ять гривень!
це цирк, а не відбір, якщо одна сива голова може одноосібно зарізати конкурсанта, за якого відправили найбільше голосів, та проголосували обидві інші судді
— сто літ самотності (@AStolitnii) February 12, 2022