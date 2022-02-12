В Украине отгремел отбор на Евровидение 2022. Победительницей стала Алина Паш с песней Тіні забутих предків. Именно она поедет представлять нашу страну в Турин (Италия).

В сети весь вечер были яркие обсуждения и отбора, и конкурсантов, и жури. Если говорить об участниках, то это скорее дело вкуса. Однако вот плохая организация конкурса — это уже факап для Суспільного. Так сказать, дебют единоличного отбора не состоялся гладко. Проблемы со звуком во время выступления группы Cloudless (им потом пришлось выходить во второй раз) и певицы Джамалы.

Более того, были моменты, когда ведущая Маша Ефросинина ведет разговор, а позади нее ходит человек и делает свои дела.

Также было немало проблем во время трансляции и объявления победителя. Ведущие просто не могли посчитать сколько баллов набрал каждый из конкурсантов. Поэтому в сети люди, мягко говоря, негодуют.

Кстати, раньше отбор на Евровидение Суспільне проводило вместе с СТБ. Ведущим выступал Сергей Притула, по которому многие сейчас скучают, а в жюри сидел легенда конкурса Андрей Данилко.

Что пишут пользователи:

Боже, в следующем году, пожалуйста, заплатите СТБ, и пусть этот канал организует отбор. Ибо ваша организация это дно.

Всю жизнь – это отбор на Евровидение, а я в нем Kalush, который Не знаю как базарить.

Смотрю отбор на Евровидение, есть наблюдения: Ефросинина и Джамала прям молниями друг в друга бросают, что за замес?

Чем мне нравится этот отбор на Евровидение? Тем, что никого из кандидатов я не слушал 10 лет назад.

Евровидение без Притулы, это не Евровидение. Искусственные эмоции ведущих.

Сделали из нацотбора какое-то ненужное шоу. Типа, люди пришли смотреть и выбирать песни, а не слушать и смотреть жизненные проблемы. Для этого есть другие шоу.

Это чистый кринж. Куда смотрели организаторы? Я понимаю, что нам не нужно привозить Евровидение сюда, и поэтому нужно выбрать кого-то, кто не выиграет, но не настолько же.

Сейчас сошелся ретроградный Меркурий и Венера в мехе, что меня так бомбит. А нет, это Евровидение в этом году.

Почему не сделали голосование по Евровидению в Дії?

Отбор на Евровидение без Притулы и Данилко уже не сулит ничего хорошего.

Вообще я считаю, что в этом году на Евровидение мы должны отправить песню Лента за лентою и петь ее должен хор львовской Академии сухопутных войск

Судді Нацвідбору намагаються вирахувати, хто все ж таки поїде на #Євробачення pic.twitter.com/1JLAvpDt8c — Olena Shiyan (@OlenkaSh_) February 12, 2022

***овий Лодигін режисер, раз не може виділити ключове у композиції. Це я про його пояснення трійки #Калуш. Відбір Євробачення — іспанський сором. — Maria Nitowski (@nitowskimaria) February 12, 2022

Відбір всрано організований. Всрано проведений. Всрано закінчений.

Просто розбили мені серце#Vidbir2022 — насця (@KotykBratyk) February 12, 2022

Цей відбір був повним позором для суспільного і України. Мені соромно перед європейцями, які це дивились. Я досі в шоці. — ålexis (@HowlPixie) February 12, 2022