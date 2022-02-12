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Испанский стыд: сеть в ярости из-за отбора на Евровидение

13 февраля 2022, 00:04
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Испанский стыд: сеть в ярости из-за отбора на Евровидение

В Украине отгремел отбор на Евровидение 2022. Победительницей стала Алина Паш с песней Тіні забутих предків. Именно она поедет представлять нашу страну в Турин (Италия).

В сети весь вечер были яркие обсуждения и отбора, и конкурсантов, и жури. Если говорить об участниках, то это скорее дело вкуса. Однако вот плохая организация конкурса — это уже факап для Суспільного. Так сказать, дебют единоличного отбора не состоялся гладко. Проблемы со звуком во время выступления группы Cloudless (им потом пришлось выходить во второй раз) и певицы Джамалы.

Более того, были моменты, когда ведущая Маша Ефросинина ведет разговор, а позади нее ходит человек и делает свои дела.

Также было немало проблем во время трансляции и объявления победителя. Ведущие просто не могли посчитать сколько баллов набрал каждый из конкурсантов. Поэтому в сети люди, мягко говоря, негодуют.

Кстати, раньше отбор на Евровидение Суспільне проводило вместе с СТБ. Ведущим выступал Сергей Притула, по которому многие сейчас скучают, а в жюри сидел легенда конкурса Андрей Данилко.

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Что пишут пользователи:

  • Боже, в следующем году, пожалуйста, заплатите СТБ, и пусть этот канал организует отбор. Ибо ваша организация это дно.

  • Всю жизнь – это отбор на Евровидение, а я в нем Kalush, который Не знаю как базарить.

  • Смотрю отбор на Евровидение, есть наблюдения: Ефросинина и Джамала прям молниями друг в друга бросают, что за замес?

  • Чем мне нравится этот отбор на Евровидение? Тем, что никого из кандидатов я не слушал 10 лет назад.

  • Евровидение без Притулы, это не Евровидение. Искусственные эмоции ведущих.

  • Сделали из нацотбора какое-то ненужное шоу. Типа, люди пришли смотреть и выбирать песни, а не слушать и смотреть жизненные проблемы. Для этого есть другие шоу.

  • Это чистый кринж. Куда смотрели организаторы? Я понимаю, что нам не нужно привозить Евровидение сюда, и поэтому нужно выбрать кого-то, кто не выиграет, но не настолько же.

  • Сейчас сошелся ретроградный Меркурий и Венера в мехе, что меня так бомбит. А нет, это Евровидение в этом году.

  • Почему не сделали голосование по Евровидению в Дії?

  • Отбор на Евровидение без Притулы и Данилко уже не сулит ничего хорошего.

  • Вообще я считаю, что в этом году на Евровидение мы должны отправить песню Лента за лентою и петь ее должен хор львовской Академии сухопутных войск

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