Ілон Маск відповів на звинувачення у романі з дружиною співзасновника Google Ніколь Шанахан, через який пара розлучається. Мільярдер заперечує інтрижку, і заявив, що він бачив жінку лише кілька разів.

24 липня Маска звинуватили у романі з Ніколь, який нібито зав’язався у грудні 2021 року – про це заявили знайомі родини співзасновника Google. На тлі цього стало відомо, що багаторічна дружба між Маском і Бріном закінчилася, хоча Сергій фінансово допомагав Ілону та його компанії Tesla у не найкращі для мільярдера часи. Наприклад, 2008 року Брін виділив для корпорації $500 тис. під час кризи.

І хоча 48-річний співзасновник Google подав на розлучення з Ніколь Шанахан ще в січні, тільки зараз стало відомо, що причиною цього став Маск.

Маск не став терпіти звинувачення у свій бік, і вже публічно розкрив деталі.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022