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Нудьгував не довго: Ілона Маска помітили на відпочинку із загадковою брюнеткою

17 Липня 2022, 20:29
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Depositphotos

Американського мільярдера Ілона Маска помітили на відпочинку в Міконосі (Греція) із загадковою брюнеткою після розставання з акторкою Наташею Бассетт.

У мережі з’явилися фото, на яких бізнесмен зображений з одягненою в бікіні невідомою брюнеткою. З ними на острові також друзі Маска. Разом вони вирушили на човнову прогулянку.

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Ілон був одягнений у повсякденний одяг — шорти та футболку. Таємнича жінка — в жовтому купальному топі та обтислій спідниці в тон. Засмагла брюнетка виставила напоказ свій прес. Завершила образ вона пляжною сумкою та сонцезахисними окулярами.

Раніше стало відомо про розставання Ілона Маска з Наталкою Бассет. Вони перестали бути разом після того, як бізнесмен таємно став батьком близнюків. Їх мільярдеру народила співробітниця в листопаді 2021 року.

Загалом у бізнесмена дев’ятеро дітей від трьох різних жінок.

Джерело
Daily Mail
Теги
Ілон Маск
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