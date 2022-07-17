Американського мільярдера Ілона Маска помітили на відпочинку в Міконосі (Греція) із загадковою брюнеткою після розставання з акторкою Наташею Бассетт.
У мережі з’явилися фото, на яких бізнесмен зображений з одягненою в бікіні невідомою брюнеткою. З ними на острові також друзі Маска. Разом вони вирушили на човнову прогулянку.
* Elon Musk Vacations On Mykonos Yacht With Mystery Women After Split From Natasha Bassett HollywoodLife
* Elon Musk’s split from Natasha… pic.twitter.com/6xc5FkpzBo
— Newspaper Lists???? (@NewspaperLists) July 17, 2022
Ілон був одягнений у повсякденний одяг — шорти та футболку. Таємнича жінка — в жовтому купальному топі та обтислій спідниці в тон. Засмагла брюнетка виставила напоказ свій прес. Завершила образ вона пляжною сумкою та сонцезахисними окулярами.
Breaking: #ElonMusk at Mykonos island, Greece, after a direct flight from Austin, Texas with his private jet. #elon #musk #Mykonos pic.twitter.com/Ldp0PaWew5
— Silent Swarm (@engineer4truth) July 17, 2022
Раніше стало відомо про розставання Ілона Маска з Наталкою Бассет. Вони перестали бути разом після того, як бізнесмен таємно став батьком близнюків. Їх мільярдеру народила співробітниця в листопаді 2021 року.
Загалом у бізнесмена дев’ятеро дітей від трьох різних жінок.