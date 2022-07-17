Американського мільярдера Ілона Маска помітили на відпочинку в Міконосі (Греція) із загадковою брюнеткою після розставання з акторкою Наташею Бассетт.

У мережі з’явилися фото, на яких бізнесмен зображений з одягненою в бікіні невідомою брюнеткою. З ними на острові також друзі Маска. Разом вони вирушили на човнову прогулянку.

* Elon Musk Vacations On Mykonos Yacht With Mystery Women After Split From Natasha Bassett HollywoodLife

* Elon Musk’s split from Natasha… pic.twitter.com/6xc5FkpzBo — Newspaper Lists???? (@NewspaperLists) July 17, 2022

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Ілон був одягнений у повсякденний одяг — шорти та футболку. Таємнича жінка — в жовтому купальному топі та обтислій спідниці в тон. Засмагла брюнетка виставила напоказ свій прес. Завершила образ вона пляжною сумкою та сонцезахисними окулярами.

Раніше стало відомо про розставання Ілона Маска з Наталкою Бассет. Вони перестали бути разом після того, як бізнесмен таємно став батьком близнюків. Їх мільярдеру народила співробітниця в листопаді 2021 року.

Загалом у бізнесмена дев’ятеро дітей від трьох різних жінок.