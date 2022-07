Американського мільярдера Ілона Маска помітили на відпочинку в Міконосі (Греція) із загадковою брюнеткою після розставання з акторкою Наташею Бассетт.

У мережі з’явилися фото, на яких бізнесмен зображений з одягненою в бікіні невідомою брюнеткою. З ними на острові також друзі Маска. Разом вони вирушили на човнову прогулянку.

