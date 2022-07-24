У Ілона Маска був роман із дружиною засновника Google Сергія Бріна у грудні 2021 року. Саме це стало розлученням пари.

Про це заявили друзі Ніколь та Сергія – рішення розлучитися прийняв мільярдер після роману дружини з найбагатшою людиною у світі.

Невідомо, скільки тривали стосунки Ніколь та Маска, але роман утворився того ж місяця, коли в Ілона та Граймс з’явилася спільна дитина. Брін, сьома найбагатша людина у світі, статки якого оцінюються в $93 млрд, подав на розлучення в січні – до цього дня це одне з найбагатших розлучень Кремнієвої долини в історії.

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Про роман стало відомо на тлі судових розглядів Маска з Twitter – глава Tesla не хоче купувати соцмережу за $44 млрд, а власники сервісу хочуть через суд успішно закінчити угоду.

Роман поклав край дружбі двох багатіїв — у 2008 році Брін виділив Маску $500 тис. для Tesla, коли мільярдер і компанія переживали далеко не найкращі часи.

Відомо, що у Сергія та Ніколь є спільна донька, яка народилася у 2018 році. Засновник Google попросив розділити опіку над дитиною в рамках процесу розлучення.

Ілон поки що ніяк не прокоментував звинувачення у знищенні шлюбу.

На особистому фронті у Маска останнім часом події змінюються блискавично – після роману з Ніколь з’ясувалося, що Маск ретельно приховував від публіки своїх близнюків, яких народила співробітниця. Вже у лютому він почав зустрічатися акторкою Наташою Бассет, а зовсім недавно його побачили в компанії загадкової брюнетки.