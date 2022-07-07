Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Персони

Мати дітей – співробітниця: Ілон Маск таємно став батьком близнюків

7 Липня 2022, 16:59
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Співробітниця американського мільярдера Ілона Маска Шівона Зіліс народила бізнесмену близнюків у листопаді 2021 року.

Стать близнюків, які з’явилися на світ у штаті Техас, невідома, як і їхні імена. Про це стало відомо завдяки документам, в яких зазначено, що 51-річний інженер став батьком близнюків.

У них зазначено, що в квітні Маск і Зіліс звернулися до окружного суду Техасу з проханням змінити імена їхніх дітей, щоб вони носили прізвище свого батька та прізвище своєї матері як частину другого імені.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що близнюки народилися лише за кілька тижнів до того, як у Маска та його екскоханої Граймс народилася друга дитина – донька Екса Дарк Сідерель.

Загалом у бізнесмена дев’ятеро дітей. У тому числі є близнюки та трійнята.

Читайте також:
Илон МаскНе хочу бути пов’язаний з батьком: син Ілона Маска вирішив змінити стать та ім’я

Джерело
Business Insider
Теги
Ілон Маск Близнюки
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь