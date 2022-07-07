Співробітниця американського мільярдера Ілона Маска Шівона Зіліс народила бізнесмену близнюків у листопаді 2021 року.

Стать близнюків, які з’явилися на світ у штаті Техас, невідома, як і їхні імена. Про це стало відомо завдяки документам, в яких зазначено, що 51-річний інженер став батьком близнюків.

У них зазначено, що в квітні Маск і Зіліс звернулися до окружного суду Техасу з проханням змінити імена їхніх дітей, щоб вони носили прізвище свого батька та прізвище своєї матері як частину другого імені.

Зараз дивляться

Варто зазначити, що близнюки народилися лише за кілька тижнів до того, як у Маска та його екскоханої Граймс народилася друга дитина – донька Екса Дарк Сідерель.

Загалом у бізнесмена дев’ятеро дітей. У тому числі є близнюки та трійнята.