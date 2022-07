Илон Маск ответил на обвинения в романе с супругой соучредителя Google Николь Шанахан, из-за которого пара разводится. Миллиардер отрицает интрижку, и заявил, что он видел женщину всего несколько раз.

24 июля Маска обвинили в романе с Николь, который якобы завязался в декабре 2021 года — об этом заявили знакомые семьи сооснователя Google. На фоне этого стало известно, что многолетняя дружба между Маском и Брином закончилась, хотя Сергей финансово помогал Илону и его компании Tesla в не самые лучшие для миллиардера времена. К примеру, в 2008 году Брин выделил для корпорации $500 тыс. во время кризиса.

И хотя 48-летний сооснователь Google подал на развод с Николь Шанахан еще в январе, только сейчас стало известно, что причиной этому стал Маск.

Маск не стал терпеть обвинения в свои сторону, и уже публично раскрыл детали.

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic.

— Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022