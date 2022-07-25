Илон Маск ответил на обвинения в романе с супругой соучредителя Google Николь Шанахан, из-за которого пара разводится. Миллиардер отрицает интрижку, и заявил, что он видел женщину всего несколько раз.

24 июля Маска обвинили в романе с Николь, который якобы завязался в декабре 2021 года — об этом заявили знакомые семьи сооснователя Google. На фоне этого стало известно, что многолетняя дружба между Маском и Брином закончилась, хотя Сергей финансово помогал Илону и его компании Tesla в не самые лучшие для миллиардера времена. К примеру, в 2008 году Брин выделил для корпорации $500 тыс. во время кризиса.

И хотя 48-летний сооснователь Google подал на развод с Николь Шанахан еще в январе, только сейчас стало известно, что причиной этому стал Маск.

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Маск не стал терпеть обвинения в свои сторону, и уже публично раскрыл детали.

— Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего два раза за три года, оба раза в компании многих людей. Ничего романтичного, — заявил глава Tesla. This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night!

This is total bs. Sergey and I are friends and were at a party together last night! I’ve only seen Nicole twice in three years, both times with many other people around. Nothing romantic. — Elon Musk (@elonmusk) July 25, 2022

В добавок миллиардер признался, что его сексуальную жизнь сложно назвать активной.

— У меня давно не было секса, — добавил Маск.

Все это он озвучил в Twitter, где на его страницу подписано более 100 млн человек.

Известно, что Брин инвестировал в компании Илона, и теперь Сергей поручил своим советникам продать свою долю в этих корпорациях.

Это очередное разоблачение активной любовной жизни главы Tesla — в июле также стало известно, что Маск является отцом близнецов, которых ему родила сотрудница. Он тщательно скрывал их существование — об это истории стало известно благодаря документам.