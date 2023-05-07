Представники України на Євробаченні 2023 дует Tvorchi дали свій прогноз щодо того, хто переможе на конкурсі. В ефірі телемарафону артисти заявили, що вони роблять ставки одразу на дві країни.

– Нам подобається Фінляндія та Іспанія. Але кожна пісня заслуговує на перемогу, – заявили музиканти.

Нагадаємо, що від Фінляндії виступає музикант Käärijä з піснею Cha Cha Cha Cha. За даними букмекерів, у цієї країни шанси на перемогу оцінюються у 23%. Музикант виступить на сцені Ліверпуля в першому півфіналі 9 травня.

В Іспанії шансів виграти Євробачення 2023 набагато менше – лише 4%. Цього року країну представляє співачка Бланка Палома з піснею EaEa. Артистка з’явиться вже на фінальному виступі 13 травня.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2023 дають Україні лише 5% на перемогу – на сьогодні це третє місце. Найбільше шансів у Швеції – букмекери віддали представниці цієї країни аж 42%, що набагато більше, ніж у Фінляндії на 2 місці.

Нагадаємо, що в мережі з’явилася величезна кількість реміксів на пісню Heart of Steel від Tvorchi. Кожен зможе знайти собі ту версію треку про українців під час війни, яка йому сподобається. Серед них навіть є й варіант для Нацвідбору 2023, на якому дует підкорив серця слухачів.