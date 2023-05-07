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Музыка

Кто победит на Евровидении 2023: дуэт Tvorchi назвал своих фаворитов

7 мая 2023, 17:37
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Tvorchi

Дуэт Tvorchi и представители Украины на Евровидении 2023 дали свой прогноз касательно того, кто победит на конкурсе. В эфире телемарафона артисты заявили, что они делают ставки сразу на две страны.

— Нам нравится Финляндия и Испания. Но каждая песня заслуживает на победу, — заявили музыканты.

Напомним, что от  Финляндии выступает музыкант Käärijä с песней Cha Cha Cha. По данным букмекеров, у этой страны шансы на  победу оцениваются в 23%. Музыкант выступит на сцене Ливерпуля в первом полуфинале 9 мая.

У Испании шансов выиграть Евровидение 2023 гораздо меньше — всего 4%. В этом году страну представляет певица Бланка Палома с песней EaEa. Артистка появится уже на финальном выступлении 13 мая.

Прогнозы букмекеров Евровидения 2023 дают Украине всего 5% шансов на победу — на сегодня это третье место. Больше всего шансов у Швеции — букмекеры отдали представителям этой страны  аж 42%, что намного больше, чем у Финляндии на 2 месте.

Напомним, что в сети появилось огромное количество ремиксов на песню Heart of Steel от Tvorchi. Каждый  сможет найти себе ту версию трека об украинцах во время войны, которая ему понравится. Среди них даже есть и вариант для Нацотбора 2023, на котором дуэт покорил сердца.

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