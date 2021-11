У 2022 році виповниться два роки відтоді, як із початком пандемії індустрія розваг поринула в хаос. За цей час багато проектів було знято відповідно до суворих протоколів Covid-19, а численні блокбастери, випуск яких довго відкладали, нарешті вийшли на екрани – у кінотеатрах, на стрімінгових платформах або на обох майданчиках, – але криза ще далека від завершення.

У результаті, фільми, які претендують на славу та нагороди цього сезону, є змішаним мішком – починаючи від великобюджетних хітів і закінчуючи надіями інді. Тут є улюблені актори, які прагнуть здобути свою першу премію Оскар (Крістен Стюарт, Вілл Сміт, Кірстен Данст), та талановиті жінки (Джейн Кемпіон, Меггі Джилленхол, Сіан Гедер), які бажають пробитися до категорії Найкращий режисер після успіху Кочовників Хлої Чжао.

Напередодні церемонії, яка відбудеться 27 березня, ми розповімо вам фільми та їхніх творців, яким пророкують велику перемогу.

Найкращий фільм

1. Белфаст / Belfast

Режисер: Кеннет Брана



Отримавши бажаний приз симпатій глядачів на кінофестивалі в Торонто, напівавтобіографічна картина Кеннета Брани про його дитинство під час смути в Белфасті має всі шанси стати домінуючою. Джуд Гілл надзвичайно гарний у ролі хлопчика, що перебуває в центрі подій, як і актори, які грають його батьків, бабусю й дідуся: Кейтріона Балфе, Джеймі Дорнан, Кіаран Гіндс та Джуді Денч.

2. У руках пса / The Power of the Dog

Режисер: Джейн Кемпіон

Задумливий, жорстокий вестерн Джейн Кемпіон про ранчеро (Бенедикт Камбербетч), який тероризує нову дружину свого брата (Кірстен Данст), є претендентом на звання найкращої картини завдяки гіпнотичній кінематографії та тривожному саундтреку Джонні Грінвуда. Крім того, завдяки цьому фільму Джейн може стати третьою жінкою в історії, яка отримала Оскар за найкращу режисуру.

3. Король Річард / King Richard

Режисер: Рейнальдо Маркус Грін

Через п’ятнадцять років після своєї останньої номінації на премію Оскар за фільм У гонитві за щастям Вілл Сміт має всі шанси отримати статуетку за вражаючу роль Річарда Вільямса, батька та тренера Венери та Серени, у захопливому байопіку Рейнальдо Маркуса Гріна. Чи зможе він поборотися у званні за найкращий фільм? Безумовно. Хто ще у списку претендентів? Бейонсе, яка може поборотися з Біллі Айліш у категорії Найкраща оригінальна пісня з піснею Be Alive.

4. Лакрична піца / Licorice Pizza

Режисер: Пол Томас Андерсон

Якщо хтось і повинен отримати Оскар, то це восьмиразовий номінант Пол Томас Андерсон. Критики обсипали похвалами його останню роботу – історію про підлітка (Купер Гоффман, син покійного Філіпа Сеймура Гоффмана), який переслідує старшу дівчину (Алана Гейм). Перемога в номінації Найкращий оригінальний сценарій здається майже гарантованою, але цей хіт може піти далі.

5. Макбет / The Tragedy of Macbeth

Режисер: Джоел Коен

У Дензела Вашингтона, Френсіс МакДорманд та Джоела Коена 10 Оскарів разом узятих, тому можна з упевненістю припустити, що нова чудова робота цієї трійці стане фаворитом премії. Цей прекрасний стилізований переказ шекспірівської саги про вбивче честолюбство і всепоглинаючу вину потопає в тумані і знятий в мерехтливих чорно-білих тонах. Картина вже встигла отримати захоплені відгуки критиків і є одним із головних фаворитів на майбутній церемонії.

6. Незнайома дочка / The Lost Daughter

Режисер: Меггі Джилленгол

У своєму сміливому режисерському дебюті Меггі Джилленгол перетворює захопливий однойменний роман Олени Ферранте на багату та глибоку кінематографічну медитацію про радощі та муки материнства. Номінація за найкращий адаптований сценарій та найкращий фільм була б цілком заслуженою, як і визнання незрівнянних Олівії Колман, Джессі Баклі та Дакоти Джонсон.

7. Не дивися вгору / Don’t Look Up

Режисер: Адам МакКей

Адам МакКей (Гра на пониження, Влада) зібрав неймовірно зірковий склад для фільму про двох науковців, які намагаються попередити світ про те, що комета на шляху знищення планети. Поряд з Леонардо ДіКапріо та Дженніфер Лоуренс, які грають астрономів, у фільмі також знялися Кейт Бланшетт, Меріл Стріп, Джона Гілл, Тімоті Шаламе, Аріана Гранде, Мелані Лінські та Марк Райленс.

Перші глядачі прихильно поставилися до картини, назвавши її прекрасною сатирою на сучасну реальність. Та й ми чудово знаємо, що ДіКапріо в дріб’язку не гратиме, сама його наявність у фільмі – гарантія якості.

8. Алея жаху / Nightmare Alley

Режисер: Гільєрмо дель Торо

Останній фільм Гільєрмо дель Торо – ніжна історія про монстрів Форма води – отримав чотири статуетки, включно з Найкращим фільмом. Цей нуарний трилер став ще зірковішим: Бредлі Купер у ролі працівника карнавалу та Кейт Бланшетт у ролі зловісного психіатра, а також номінанти на премію Оскар Руні Мара, Тоні Коллетт, Віллем Дефо та Річард Дженкінс.

Найкращий режисер

Згідно з прогнозами букмекерів, лідером за найкращу режисуру наразі є Джейн Кемпіон. Її фільм У руках пса є одним із головних претендентів з моменту свого дебюту на Венеційському кінофестивалі на початку цього року (Кемпіон отримала Срібного лева за режисуру). Основний топ претендентів має такий вигляд:

1. Джейн Кемпіон (У руках пса)

2. Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

3. Кеннет Брана (Белфаст)

4. Джоел Коен (Макбет)

5. Гільєрмо дель Торо (Алея жаху)

6. Дені Вільнєв (Дюна)

7. Меггі Джилленхол (Втрачена дочка)

8. Пабло Ларраїн (Спенсер)

9. Аарон Соркін (Бути Рікардо)

Найкращий актор

Зірка Короля Річарда Вілл Сміт лідирує за коефіцієнтами серед експертів та користувачів. Більшість очікує, що Сміт отримає свою першу нагороду як Найкращий актор за роль Річарда Вільямса, батька Серени та Венери Вільямс. Вілл Сміт виграє Оскар, – написав у вересні критик Vanity Fair Річард Лоусон.

У 2001 році Сміт конкурував з Дензелом Вашингтоном у фільмі Тренувальний день, який приніс останньому його перший і єдиний на сьогодні Оскар за найкращу чоловічу роль. Історія може повторитись. Цього року Вашингтон знімається у фільмі Макбет, і він уже отримав одні з найкращих відгуків у своїй кар’єрі після показу на Нью-Йоркському кінофестивалі.

Але Сміт та Вашингтон не єдині основні претенденти на перемогу наступного року. Бенедикт Камбербетч, на думку користувачів та експертів, практично гарантовано отримає свою другу номінацію на звання найкращого актора. Легко зрозуміти чому. Влада пса стала найкращою на сьогодні роллю для актора Лікаря Стренджа, а сам Бенедикт уже отримав визнання на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, а також заявив про себе на кінофестивалях у Венеції, Теллуриді та Нью-Йорку.

Основний список акторів, які зможуть поборотися за звання найкращого актора, має такий вигляд:

1. Вілл Сміт (Король Річард)

2. Дензел Вашингтон (Макбет)

3. Бенедикт Камбербетч (Влада пса)

4. Леонардо Ді Капріо (Не дивись нагору)

5. Ендрю Гарфілд (Тік-Так… Бум!)

6. Адам Драйвер (Аннетт)

Найкраща акторка

Наразі Крістен Стюарт очолює список претендентів на звання найкращої акторки: 14 експертів прогнозують її перемогу. Гру Стюарт у фільмі Пабло Ларраїна критики назвали одкровенням після прем’єри Спенсера на Венеційському кінофестивалі.

Ще один сильний претендент – Леді Гага у фільмі Дім Гуччі. Перші рецензії та відгуки на драму Рідлі Скотта були різними, але, схоже, всі погодилися з тим, що Леді Гага – абсолютна сила. Вона грає Патрицію Реджані, підступну колишню дружину покійного Мауріціо Гуччі (у реальному житті Реджані була засуджена за те, що найняла кілера для вбивства Гуччі). Гага вже була номінантом у цій категорії у 2019 році за фільм Зірка народилася та отримала премію Оскар (за найкращу оригінальну пісню, також із фільму Зірка народилася).

Колишня переможниця Олівія Колман повернулася із фільмом Втрачена дочка. Колман, яка тільки-но отримала премію Еммі за серіал Корона, грає одну з найкращих своїх ролей у драмі з Меггі Джилленхол. І що більше людей переглянуть фільм, його ставки, ймовірно, зростатимуть. Також Френсіс МакДорманд знову у претендентах, цього разу за Макбет.

1. Крістен Стюарт (Спенсер)

2. Ніколь Кідман (Бути Рікардо)

3. Леді Гага (Дім Гуччі)

4. Олівія Колман (Втрачена дочка)

5. Френсіс МакДорманд (Макбет)

Найкращий актор другого плану

1. Кіаран Хайндс (Белфаст)

2. Джаред Лето (Дім Гуччі)

3. Джеймі Дорнан (Белфаст)

4. Дж. К. Сіммонс (Бути Рікардо)

5. Коді Сміт-Макфі (У руках пса)

6. Бредлі Купер (Лакрична піца)

Найкраща акторка другого плану

1. Кірстен Данст (У руках пса)

2. Катріна Балф (Белфаст)

3. Джуді Денч (Белфаст)

4. Рут Негга (Удари)

5. Онжаню Елліс (Король Річард)

6. Кейт Бланшетт (Алея жаху)

Найкращий анімаційний фільм

2021-й у сенсі анімації був не надто багатим, проте гідні претенденти все ж є. Серед них Енканто від Лін-Мануеля Міранди. Також серед конкурентів є Лука. Не відстають і Мітчелли проти машин — нестандартна, вільна сага про недосконалу сім’ю, яка бореться з досконалими роботами.

1. Енканто (Disney)

2. Лука (Pixar)

3. Мітчели проти машин (Netflix)

4. Райя та останній дракон (Disney)

Найкраща робота оператора

Хорошою новиною для перегонів кінематографістів є те, що кінотеатри знову відкрилися, а це означає, що повне видовище Дюни та Не час помирати можна побачити на великому екрані. Але вони не самотні – цей сезон також може похвалитися візуальною пишністю У руках пса, романтизованої ностальгією Французького вісника, Белфасту та Вестсайдської історії, а також наявністю фільмів у стилі нуар Макбет та Алея жаху.

1. Брюно Дельбоннель (Макбет)

2. Грег Фрейзер (Дюна)

3. Лінус Сандгрен (007: Не час помирати)

4. Ері Вегнер (У руках пса)

5. Харіс Замбарлукос (Белфаст)

6. Дан Лаустсен (Алея жаху)

7. Януш Камінський (Вестсайдська історія)

8. Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

9. Клер Матон (Спенсер)

10. Даріуш Вольський (Дім Гуччі та Остання дуель)

Найкращий саундтрек

1. Джонні Грінвуд (Спенсер)

2. Ханс Циммер (Дюна)

3. Джонні Грінвуд (У руках пса)

4. Ніколас Брітел (Не дивись вгору)

5. Олександр Деспла (Французький вісник)

Найкращий оригінальний сценарій

1. Пол Томас Андерсон (Лакрична піца)

2. Кеннет Брана (Белфаст)

3. Зак Бейлін (Король Річард)

4. Педро Альмодовар (Паралельні матері)

5. Аарон Соркін (Бути Рікардо)

Найкращий адаптований сценарій

1. Джейн Кемпіон (У руках пса)

2. Меггі Джілленхол (Незнайома дочка)

3. Шан Хідер (CODA: Дитина глухих батьків)

4. Гільєрмо дель Торо та Кім Морган (Алея жаху)

5. Ребекка Холл (Ідентичність)