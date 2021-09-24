Сьогодні, 24 вересня, стало відомо, який фільм представить Україну на американській кінопремії Оскар. Кінострічка Погані дороги Наталії Ворожбит претендуватиме на номінацію Міжнародний повнометражний фільм.

У стрічці Погані дороги розповідається про події, які відбуваються на дорогах Сходу України протягом 2015 року. Чотири розбиті дороги, чотири типи стосунків, питання любові, довіри, зради, ненависті і порушення особистих кордонів на тлі порушення державних.

У 2021 році фільм від України обирали 11 членів комітету. Три з яких не мали права голосувати через конфлікт інтересів, як члени творчої групи і дистриб’ютор фільмів-кандидатів.

Фільм Погані дороги отримав п’ять голосів і додаткові три бали, за світову прем’єру на фестивалі класу А, нагороду на фестивалі класу А і рецензії в міжнародних профільних виданнях.

Раніше ми писали, що в 2021 році в національному відборі взяло участь п’ять кінострічок, які претендують на висунення на Оскар від України. Серед них були фільми Відблиск Валентина Васяновича, Stop-Zemlia Катерини Горностай, Носоріг Олега Сенцова, Погані дороги Наталії Ворожбит і Чому я живий Віллена Новака.

Детальний опис фільмів, які претендували на висунення на Оскар від України – дивіться на Фактах ICTV.