Швейцарія висунула на премію Оскар драматичний фільм Ольга про українську гімнастку.

Кінострічка Ольга претендує на номінацію в категорії Найкращий міжнародний художній фільм.

Стрічка режисера та сценариста Елі Ґраппа була створена спільно Швейцарією, Францією й Україною.

Дії у фільмі відбуваються в 2013 році. За сюжетом українська гімнастка повинна зробити вибір між Швейцарією, де вона тренується і готується до Олімпіади, й Україною, де її мати-журналістка висвітлює події Революції гідності та постійно отримує погрози від провладних людей.

Крім того, всі головні ролі в фільмі виконували непрофесійні актори. Головну героїню зіграла українська гімнастка Анастасія Будяшкіна.

В Україні прем’єру стрічки Ольга глядачі зможуть побачити в лютому 2022 року.

У липні кінострічка Ольга отримала приз на 74-му Каннському кінофестивалі. Фільм, який показали в програмі Тиждень критики, отримав приз співтовариства письменників і композиторів SACD.

Премією SACD нагороджується один із семи художніх фільмів, що беруть участь у конкурсі. Переможець отримує грошову нагороду в розмірі €5 тис.