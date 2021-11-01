Warner Bros. запропонувала висунути Дюну на 14 номінацій Оскара

Компанія Warner Bros. запропонувала висунути картину Дюна Дені Вільньова на Оскар. До списку корпорації потрапило 14 номінацій, у яких картина може позмагатися з іншими відомими фільмами 2021 року.

Втім, Дюні ще доведеться потрапити до списку номінантів, який становитимуть члени журі Американської академії кінематографічних мистецтв та наук.

Наприклад, найкращим актором на думку Warner Bros. може стати Тімоті Шаламе – оцінки на Metacritic показали, що актор ідеально вписується в антураж.

І хоча касові збори картини вкрай позитивні, це не гарантує визнання серед членів журі.

Список усіх номінацій Дюни на Оскар:

Найкращий фільм;

Найкращий адаптований сценарій;

Найкращий режисер;

Найкращий саундтрек;

Найкращий звук;

Найкращий актор;

Найкраща актор другого плану;

Найкраща операторська робота;

Найкращий монтаж;

Найкраща робота художника-постановника;

Найкращий дизайн костюмів;

Найкращий грим та зачіски;

Найкраща актриса другого плану;

Найкращі спецефекти.

Нагадаємо, що у 2018 році Чорну Пантеру від Marvel хотіли висунути на 16 номінацій, але картина виграла лише у трьох. Все залежить від кіноакадемії.

94-а церемонія вручення премії Оскар відбудеться 27 березня 2022 року.

Картина вже стала унікальною — це перша успішна екранізація книги Френка Герберта. До того ж сценарій написав Ерік Рот, який працював над фільмом за допомогою старої програми Movie Master для MS-DOS 1988 року. Ерік використовував старий комп’ютер без доступу до інтернету, а текст набирав за допомогою механічної культової клавіатури IBM.