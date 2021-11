В 2022 году исполнится два года с тех пор, как с началом пандемии индустрия развлечений погрузилась в хаос. За это время много проектов были сняты в соответствии со строгими протоколами Covid-19, а многочисленные блокбастеры, выпуск которых долго откладывался, наконец вышли на экраны — в кинотеатрах, на стриминговых платформах или на обеих площадках, — но кризис еще далек от завершения.

В результате, фильмы, претендующие на славу в этом сезоне наград, представляют собой смешанный мешок — начиная от крупнобюджетных хитов и заканчивая надеждами инди. Здесь есть и любимые актеры, стремящиеся получить свою первую премию Оскар (Кристен Стюарт, Уилл Смит, Кирстен Данст), и талантливые женщины (Джейн Кэмпион, Мэгги Джилленхол, Сиан Хедер), желающие пробиться в категорию Лучший режиссер после успеха Кочевников Хлои Чжао.

В преддверии церемонии, которая состоится 27 марта, представляем вам фильмы и их создателей, которым пророчат большую победу.

Лучший фильм

1. Белфаст / Belfast

Режиссер: Кеннет Брана



Получив желанный приз зрительских симпатий на кинофестивале в Торонто, полуавтобиографическая картина Кеннета Браны о его детстве во время смуты в Белфасте имеет все шансы стать доминирующей. Джуд Хилл необыкновенно хорош в роли мальчика, находящегося в центре событий, как и актеры, играющие его родителей, бабушку и дедушку: Кейтриона Балфе, Джейми Дорнан, Киаран Хиндс и Джуди Денч.

2. Власть пса / The Power of the Dog

Режиссер: Джейн Кэмпион

Задумчивый и жестокий вестерн Джейн Кэмпион о ранчеро (Бенедикт Камбербэтч), который терроризирует новую жену своего брата (Кирстен Данст), является претендентом на звание лучшей картины благодаря гипнотической кинематографии, тревожному саундтреку Джонни Гринвуда и душераздирающим актерским работам. Кроме того, благодаря этому фильму Джейн может стать третьей женщиной в истории, получившей Оскар за лучшую режиссуру.

3. Король Ричард / King Richard

Режиссер: Рейнальдо Маркус Грин

Спустя пятнадцать лет после своей последней номинации на премию Оскар за фильм В погоне за счастьем Уилл Смит имеет все шансы получить статуэтку за впечатляющую роль Ричарда Уильямса, отца и тренера Венеры и Серены, в захватывающем байопике Рейнальдо Маркуса Грина. Сможет ли он побороться в звании за лучший фильм? Безусловно. Кто еще в списке претендентов? Бейонсе, которая может побороться с Билли Айлиш в категории Лучшая оригинальная песня с песней Be Alive.

4. Лакричная пицца / Licorice Pizza

Режиссер: Пол Томас Андерсон

Если кто и должен получить Оскар, так это восьмикратный номинант Пол Томас Андерсон. Критики осыпали похвалами его последнюю работу — историю о подростке (Купер Хоффман, сын покойного Филипа Сеймура Хоффмана), который преследует женщину постарше (Алана Хейм). Победа в номинации Лучший оригинальный сценарий кажется почти гарантированной, но этот хит вполне может пойти дальше.

5. Макбет / The Tragedy of Macbeth

Режиссер: Джоэл Коэн

У Дензела Вашингтона, Фрэнсис МакДорманд и Джоэла Коэна 10 Оскаров вместе взятых, поэтому можно с уверенностью предположить, что новая захватывающая работа этой троицы станет фаворитом премии. Это прекрасный, стилизованный пересказ шекспировской саги об убийственном честолюбии и всепоглощающей вине, утопающий в тумане и снятый в мерцающих черно-белых тонах. Картина уже успела получить восторженные отзывы критиков и является одним из главных фаворитов на предстоящей церемонии.

6. Незнакомая дочь / The Lost Daughter

Режиссер: Мэгги Джилленхол

В своем смелом режиссерском дебюте Мэгги Джилленхол превращает увлекательный одноименный роман Елены Ферранте в богатую и глубокую кинематографическую медитацию о радостях и муках материнства. Номинация за лучший адаптированный сценарий и лучший фильм была бы вполне заслуженной, равно как и признание небывалых Оливии Колман, Джесси Бакли и Дакоты Джонсон.

7. Не смотри вверх / Don’t Look Up

Режиссер: Адам МакКей

Адам МакКей (Игра на понижение, Власть) собрал невероятно звездный состав для фильма о двух ученых, которые пытаются предупредить мир о том, что комета на пути к уничтожению планеты. Наряду с Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Лоуренс, которые играют астрономов, в фильме также заняты Кейт Бланшетт, Мерил Стрип, Джона Хилл, Тимоти Шаламе, Ариана Гранде, Мелани Лински и Марк Райлэнс.

Первые посмотревшие обласкивают картину, называя ее отличной сатирой на современную реальность. Да и мы прекрасно знаем, что ДиКаприо в пустячках играть не будет, ибо его наличие в фильме — гарантия качества.

8. Аллея кошмаров / Nightmare Alley

Режиссер: Гильермо дель Торо

Последний фильм Гильермо дель Торо — нежная история о монстрах Форма воды — получил четыре статуэтки, включая Лучший фильм. Этот нуарный триллер стал еще более звездным: Брэдли Купер в роли работника карнавала и Кейт Бланшетт в роли зловещего психиатра, а также номинанты на премию Оскар Руни Мара, Тони Коллетт, Уиллем Дэфо и Ричард Дженкинс.

Лучший режиссер

Согласно прогнозам букмекеров, лидером на лучшую режиссуру на данный момент является Джейн Кэмпион. Ее фильм Власть пса стал одним из главных претендентов с момента своего дебюта на Венецианском кинофестивале в начале этого года (Кэмпион получила Серебряного льва за режиссуру). Основной топ претендентов выглядит следующим образом:

1. Джейн Кэмпион (Власть пса)

2. Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

3. Кеннет Брана (Белфаст)

4. Джоэл Коэн (Макбет)

5. Гильермо дель Торо (Аллея кошмаров)

6. Дени Вильнев (Дюна)

7. Мэгги Джилленхол (Потерянная дочь)

8. Пабло Ларраин (Спенсер)

9. Аарон Соркин (Быть Рикардо)

Лучший актер

Звезда Короля Ричарда Уилл Смит лидирует по коэффициентам среди экспертов и пользователей. Большинство из них ожидают, что Смит получит свою первую награду как Лучший актер за роль Ричарда Уильямса, отца Серены и Венеры Уильямс. Уилл Смит выиграет Оскар, — написал в сентябре критик Vanity Fair Ричард Лоусон.

В 2001 году Смит конкурировал с Дензелом Вашингтоном в фильме Тренировочный день, который принес последнему его первый и единственный на сегодняшний день Оскар за лучшую мужскую роль. История может повториться. В этом году Вашингтон снимается в фильме Макбет, и он уже получил одни из лучших отзывов в своей карьере после показа на Нью-Йоркском кинофестивале.

Но Смит и Вашингтон не единственные крупные претенденты на победу в следующем году. Бенедикт Камбербэтч, по мнению пользователей и экспертов, практически гарантированно получит свою вторую номинацию на звание лучшего актера. Легко понять почему. Власть пса стала лучшей ролью для актера Доктора Стрэнджа, а сам Бенедикт уже получил признание на Международном кинофестивале в Торонто, а также заявил о себе на кинофестивалях в Венеции, Теллуриде и Нью-Йорке.

Основной список актеров, которые смогут побороться за звание лучшего актера, выглядит так:

1. Уилл Смит (Король Ричард)

2. Дензел Вашингтон (Макбет)

3. Бенедикт Камбербэтч (Власть пса)

4. Леонардо Ди Каприо (Не смотри вверх)

5. Эндрю Гарфилд (Тик-Так… Бум!)

6. Адам Драйвер (Аннетт)

Лучшая актриса

В настоящее время Кристен Стюарт возглавляет список претендентов на звание лучшей актрисы: 14 экспертов прогнозируют ее победу. Игра Стюарт в фильме Пабло Ларраина была названа критиками откровением после премьеры Спенсера на Венецианском кинофестивале.

Еще один сильный претендент — Леди Гага в фильме Дом Гуччи. Первые рецензии и отзывы на драму Ридли Скотта были самыми разными, но, похоже, все согласились с тем, что Леди Гага — абсолютная сила. Она играет Патрицию Реджани, коварную бывшую жену покойного Маурицио Гуччи (в реальной жизни Реджани была осуждена за то, что наняла киллера для убийства Гуччи). Гага уже была номинантом в этой категории в 2019 году за фильм Звезда родилась и обладателем премии Оскар (за лучшую оригинальную песню, также из фильма Звезда родилась).



Бывшая победительница Оливия Колман вернулась с фильмом Потерянная дочь. Колман, только что получившая премию Эмми за сериал Корона, играет одну из лучших своих ролей в драме с Мэгги Джилленхол, и по мере того, как все больше людей увидят фильм, ставки вероятно, будут расти. Также Фрэнсис МакДорманд снова в претендентах, на этот раз за Макбет.

1. Кристен Стюарт (Спенсер)

2. Николь Кидман (Быть Рикардо)

3. Леди Гага (Дом Гуччи)

4. Оливия Колман (Потерянная дочь)

5. Фрэнсис МакДорманд (Макбет)

Лучший актер второго плана

1. Киаран Хайндс (Белфаст)

2. Джаред Лето (Дом Гуччи)

3. Джейми Дорнан (Белфаст)

4. Дж. К. Симмонс (Быть Рикардо)

5. Коди Смит-Макфи (Власть пса)

6. Брэдли Купер (Лакричная пицца)

Лучшая актриса второго плана

1. Кирстен Данст (Власть пса)

2. Катрина Балф (Белфаст)

3. Джуди Денч (Белфаст)

4. Рут Негга (Удары)

5. Онжаню Эллис (Король Ричард)

6. Кейт Бланшетт (Аллея кошмаров)

Лучший анимационный фильм

2021-й в плане анимации был не особо богат, однако достойные претенденты имеются. Среди них Энканто от Лин-Мануэля Миранды. Также среди конкурентов есть Лука. Не отстают и Митчеллы против машин — нестандартная, свободная сага о несовершенной семье, сражающейся с совершенными роботами.

1. Энканто (Disney)

2. Лука (Pixar)

3. Митчеллы против машин (Netflix)

4. Райя и последний дракон (Disney)

Лучшая работа оператора

Хорошей новостью для гонки кинематографистов является то, что кинотеатры вновь открылись, а это значит, что полное зрелище Дюны и Не время умирать можно увидеть на большом экране. Но они не одиноки — этот сезон также может похвастаться визуальным великолепием Власти пса, романтизированной ностальгией Французского вестника, Белфаста и Вестсайдской истории, а также наличием фильмов в стиле нуар Макбет и Аллея кошмаров.

1. Брюно Дельбоннель (Макбет)

2. Грег Фрэйзер (Дюна)

3. Линус Сандгрен (007: Не время умирать)

4. Эри Вегнер (Власть пса)

5. Харис Замбарлукос (Белфаст)

6. Дан Лаустсен (Аллея кошмаров)

7. Януш Камински (Вестсайдская история)

8. Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

9. Клер Матон (Спенсер)

10. Дариуш Вольский (Дом Гуччи и Последняя дуэль)

Лучший саундтрек

1. Джонни Гринвуд (Спенсер)

2. Ханс Циммер (Дюна)

3. Джонни Гринвуд (Власть пса)

4. Николас Брителл (Не смотри вверх)

5. Александр Деспла (Французский вестник)

Лучший оригинальный сценарий

1. Пол Томас Андерсон (Лакричная пицца)

2. Кеннет Брана (Белфаст)

3. Зак Бэйлин (Король Ричард)

4. Педро Альмодовар (Параллельные матери)

5. Аарон Соркин (Быть Рикардо)

Лучший адаптированный сценарий

1. Джейн Кэмпион (Власть пса)

2. Мэгги Джилленхол (Незнакомая дочь)

3. Шан Хидер (CODA: Ребенок глухих родителей)

4. Гильермо дель Торо и Ким Морган (Аллея кошмаров)

5. Ребекка Холл (Идентичность)