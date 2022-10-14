Телеканал СТБ оголосив дату прем’єри Холостяка. Перший випуск романтичного реаліті з Алексом Топольським вийде на екрани 28 жовтня о 19:00.

У новому сезоні своє кохання шукатиме Алекс Топольський – українець, який побудував успішний бізнес за кордоном.

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Традиційно знайомство Холостяка з дівчатами відбудеться у форматі Першої вечірки. Щоправда, не обійдеться без нових правил – Алекс даруватиме подарунки та підготує троянди трьох кольорів.

Зйомки Холостяка відбулися до 24 лютого. Проєкт мав вийти в ефір 4 березня 2022 року, однак через повномасштабну війну прем’єру відклали. Згодом показ романтичного реаліті запланували на 30 вересня, однак через виробничі причини ефір Холостяка скасували у день прем’єри.

Крім Холостяка, у жовтні на глядачів чекає прем’єра Танці. World of Dance. Проєкт виходитиме в ефір із 30 жовтня о 20:00.

Проєкт покаже надихаючі історії танцівників країни. Жодних обмежень за віком або стилем немає – на сцені зустрінуться чемпіони світу з бальних танців та юні володарі кубка світу з брейк-дансу, зіркові танцівники, які зараз у лавах ЗСУ, а також зворушливі родинні колективи.

В ефір СТБ вийде 8 випусків, які встигли відзняти до 24 лютого. У проєкті не буде балів від журі – учасників оцінюватимуть глядачі.

Також щосуботи на глядачів чекатимуть нові серії скетчкому Коли ми вдома. Разом до перемоги (18:00), а також кулінарний проєкт МастерШеф (19:00).