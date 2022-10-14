Телеканал СТБ объявил дату премьеры Холостяка. Первый выпуск романтического реалити с Алексом Топольским выйдет на экраны 28 октября в 19:00.

В новом сезоне свою любовь будет искать Алекс Топольский – украинец, которыл построил успешный бизнес за границей.

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Традиционно знакомство Холостяка с девушками состоится в формате Первой вечеринки. Правда, не обойдется без новых правил – Алекс будет дарить подарки и подготовит розы трех цветов.

Съемки Холостяка прошли до 24 февраля. Проект должен был выйти в эфир 4 марта 2022 года, однако из-за полномасштабной войны премьеру отложили. Позже показ романтического реалити запланировали на 30 сентября, но по производственным причинам эфир Холостяка отменили в день премьеры.

Кроме Холостяка, в октябре зрителей ждет премьера Танцы. World of Dance. Проект будет выходить в эфир с 30 октября в 20:00.

Проект покажет вдохновляющие истории танцовщиков страны. Никаких ограничений по возрасту или стилю нет – на сцене встретятся чемпионы мира по бальным танцам и юные обладатели кубка мира по брейк-дансу, звездные танцовщики, которые сейчас в рядах ВСУ, а также трогательные семейные коллективы.

В эфир СТБ выйдет 8 выпусков, которые успели снять до 24 февраля. В проекте не будет баллов от жюри – участников будут оценивать зрители.

Также каждую субботу зрителей будут ждать новые серии скетчкома Коли ми вдома. Разом до перемоги (18:00), а также кулинарный проект МастерШеф (19:00).