Прем’єра скетчкому Коли ми вдома. Разом до перемоги відбудеться в ефірі СТБ уже 15 жовтня 2022 року. Серіал виходитиме щосуботи о 18:00, глядачам покажуть одразу по дві серії.

Коли ми вдома. Разом до перемоги – це українська історія, яку команда Starlight Production створює просто зараз під час війни.

Глядачі побачать короткі історії про знайомих героїв, які через російську агресію опинилися у різних місцях. Вони проживатимуть ті ж ситуації, з якими стикається кожен українець у реальному житті.

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Вони захищають країну в лавах ЗСУ, волонтерять і ховаються в укритті під час повітряних тривог. Вони знаходять час поплакати та посміятись, і щодня власним прикладом доводять, що життя триває.

За словами креативної продюсерки проєкту Тали Пристаєцької, Коли ми вдома. Разом до перемоги – це повернення маленького елемента сталості, який був у мирному житті. Це можливість показати українцям, що навіть попри складний шлях, ми разом.