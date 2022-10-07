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Коли ми вдома. Разом до перемоги: СТБ оголосив дату прем’єри українського скетчкому

7 Жовтня 2022, 14:56
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Коли ми вдома. Разом до перемоги: СТБ оголосив дату прем'єри українського скетчкому

Прем’єра скетчкому Коли ми вдома. Разом до перемоги відбудеться в ефірі СТБ уже 15 жовтня 2022 року. Серіал виходитиме щосуботи о 18:00, глядачам покажуть одразу по дві серії.

Коли ми вдома. Разом до перемоги – це українська історія, яку команда Starlight Production створює просто зараз під час війни.

Глядачі побачать короткі історії про знайомих героїв, які через російську агресію опинилися у різних місцях. Вони проживатимуть ті ж ситуації, з якими стикається кожен українець у реальному житті.

Зараз дивляться

Вони захищають країну в лавах ЗСУ, волонтерять і ховаються в укритті під час повітряних тривог. Вони знаходять час поплакати та посміятись, і щодня власним прикладом доводять, що життя триває.

За словами креативної продюсерки проєкту Тали Пристаєцької, Коли ми вдома. Разом до перемоги – це повернення маленького елемента сталості, який був у мирному житті. Це можливість показати українцям, що навіть попри складний шлях, ми разом.

– Коли ми вдома — це життєствердний проєкт. Звісно, він відповідатиме часу, в якому ми живемо, і настрою українців. Він буде зворушливим і ліричним, подекуди веселим і надихаючим. Іноді хотітиметься плакати, навіть попри те, що основний жанр — комедія. Іноді — сміятися так, щоб чули “за порєбріком”. Чули і боялися. Бо ми всі разом ідемо до перемоги. Бо тут наш дім. І коли ми вдома — ми непереможні, — каже вона.

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