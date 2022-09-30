Телеканал СТБ переніс прем’єру 12 сезону романтичного реаліті Холостяк із Алексом Топольським через виробничі причини.

Холостяк із Топольським мав вийти в ефір 4 березня 2022 року, однак через повномасштабну війну прем’єру відклали.

На початку осені стало відомо, що продюсери романтичного реаліті планують показ на 30 вересня 2022 року. Втім у день прем’єри телеканал СТБ повідомив, що прем’єру переносять на жовтень.

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– Ми переносимо прем’єру проєкту Холостяк із виробничих причин. Ваше улюблене романтичне реаліті обов’язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках телеканалу СТБ, – йдеться у повідомленні.

Головним героєм 12 сезону романтичного реаліті Холостяк став 32-річний Алекс Топольський. Він народився і виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США будувати кар’єру. Зараз Топольський живе в Маямі та має бізнес, пов’язаний із нерухомістю.