Хореографа Тетяну Денисову вирізали із шоу Танці. World of Dance на СТБ. Причина – замовчування повномасштабної війни в Україні.

Так, українка Денисова відмовилася від публічного засудження російського терору та заяв на підтримку України. У зв’язку з цим телеканал СТБ ще навесні ухвалив рішення припинити співпрацю із нею.

– Щоб реалізувати ухвалене рішення, канал перемонтував зняті до 24 лютого епізоди, вирізавши всі фрагменти за участю журі, – повідомили в СТБ.

Ба більше, Денисова бере участь у танцювальному шоу в РФ.

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У новому форматі шоу Танці. World of Dance журі не буде, тепер оцінки учасникам ставитимуть лише глядачі. Прем’єра шоу – восени.

Окрім Денисової в шоу ще було двоє суддів – Євген Кот і Максим Чмерковський.

Варто зазначити, що раніше СТБ та медіагрупа Starlight Media вже ухвалили рішення про заборону участі громадян Росії у майбутніх проєктах і серіалах. Також категорична відмова від співпраці з громадянами України, які продовжують співпрацю з країною-агресоркою.