У сьомому випуску романтичного реаліті-шоу Холостячка 2 Злата Огнєвіч розповіла, скільки разів на тиждень має бути секс.

Ведучий шоу Григорій Решетнік запитав у головної героїні та учасників шоу, скільки разів на тиждень має бути секс. На думку Злати, інтим із її другою половинкою має бути 6-7 разів на тиждень. Така заява здивувала Максима Тарапату, з яким знаменитість пішла на побачення.

Максим та Злата Огнєвіч пішли проводжати захід сонця на одеський пляж. Зірка мала у своєму гардеробі відповідний одяг — комбінезон із довгими рукавами. Романтичний вечір вони провели за розпиванням вина та розмовами. Максим поводився дуже впевнено, а дівчина заявила, що їй це подобається.

Тарапата також обговорив із зіркою її відповідь про кількість сексу на тиждень.

– Це звучить як виклик, і я готовий його прийняти, – впевнено заявив Максим.

Пара також обговорила і відповідь чоловіка на запитання про кохання. На думку Максима, сексом потрібно займатися тричі на тиждень.

Нагадаємо, що 29 жовтня о 19.00 на телеканалі СТБ вийшов сьомий випуск романтичного реаліті Холостячка.

Новий тиждень розпочався для Злати Огнєвіч та чоловіків в Одесі, де відбудеться справжня перевірка на сумісність. Холостячка житиме із претендентами на своє серце в одному будинку.