В седьмом выпуске романтического реалити-шоу Холостячка 2 Злата Огневич рассказала, сколько раз в неделю должен быть секс.

Ведущий шоу Григорий Решетник спросил у главной героини и участников шоу, сколько раз в неделю должен быть секс. По мнению Златы, интим с ее второй половинкой должен быть 6-7 раз в неделю. Подобное заявление удивило Максима Тарапату, с которым знаменитость пошла на свидание.

Максим и Злата Огневич пошли провожать закат на одесский пляж. Звезда имела в своем гардеробе подходящую одежду — комбинезон с длинными рукавами. Романтический вечер они провели за распитием вина и разговорами. Максим вел себя очень уверено, а девушка заявила, что ей это нравится.

Тарапата также обсудил со звездой ее ответ о количестве секса в неделю.

— Это звучит как вызов, и я готов его принять, — уверенно заявил Максим.

Пара также обсудила и ответ мужчины на вопрос о занятии любовью. По мнению Максима, сексом нужно заниматься 3 раза в неделю.

Напомним, что 29 октября в 19.00, на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск романтического реалити Холостячка.

Новая неделя началась для Златы Огневич и мужчин в Одессе, где состоится настоящая проверка на совместимость. Холостячка будет жить с претендентами на свое сердце в одном доме.