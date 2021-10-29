Сьогодні, 29 жовтня о 19.00, на телеканалі СТБ вийде сьомий випуск романтичного реаліті Холостячка.

Новий тиждень розпочнеться для Злати Огнєвіч і чоловіків в Одесі, де відбудеться справжня перевірка на сумісність. Холостячка житиме із претендентами на своє серце в одному будинку.

– Для мене ці два тижні будуть дуже показовими. Якщо під час побачень кожен чоловік намагається себе продемонструвати з найкращого боку переді мною, у будинку зовсім інша історія. Тут ніде втекти, тут вони будуть собою. І проявляться так, як поводяться у звичайному житті, – поділилася Злата.

Холостячка зрозуміє, з ким вона найбільш сумісна в побуті і побачить, що може бути важливіше за це. А також відбудеться побачення, під час якого Злата зіштовхнеться зі своїми страхами.

– У мене руки тремтять, мене просто всю колотить від нервової перенапруги, це максимально стресово для мене! Я відчувала роздратування, образу і десь навіть легкий гнів, – зізналася співачка.

У новому випуску особливо відзначиться Максим Тарапата. Несподівано для інших учасників він забере Злату на побачення.

А Холостячка у свою чергу влаштує Максиму гру, яка несподівано перетвориться на першу близькість.

– Між нами скорочується дистанція, – сказала Злата Огнєвіч.

Наприкінці тижня чоловіки влаштують вечірку, на якій їм виявиться не до веселощів – вони боротимуться за увагу Злати всіма можливими способами.

Дивіться сьомий випуск романтичного реаліті Холостячка цієї п’ятниці, 29 жовтня о 19.00, на телеканалі СТБ. А одразу після – не пропустіть ток-шоу Як вийти заміж.

Гостями програми стануть фронтмен групи Без обмежень Сергій Танчинець та його дружина Ганна.