Всеукраїнська асоціація музичних подій (UAME) звернулася до президента, його офісу, Мінкульту та інших органів влади із закликом не забороняти українським діячам культури виїзд за кордон.

У звернені UAME говориться, що культура завжди була рушієм революцій і боротьби за свободу, тому ми не маємо дати можливості зрадникам знищити зусилля тисяч культурних діячів.

Там також просять притягнути зрадників до відповідальності та зробити такі умови для виїзду за кордон, щоб свідомі артисти могли продовжувати виконувати свою місію і допомагати Україні.

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– Закликаємо усіх свідомих артистів та працівників культурної сфери, які вже понад рік влаштовують благодійні концерти, повертаються в Україну і шанують закони, не мовчати й розповсюджувати це звернення і використовувати хештег #культурнийшлях у своїх зверненнях, – написали в Facebook Всеукраїнської асоціації музичних подій.

Нагадаємо, днями розгорівся скандал щодо виїзду артистів за кордон. Все через стендап-коміка Андрія Щегеля та режисера Тараса Голубкова, які скористувалися своїми можливостями та виїхали з нашої країни.

Так, Щегель заявив, що втік з України. Гуморист зробив низку провокаційних заяв із приводу війни в нашій країні. Ба більше, він сказав, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Голубков же теж виїхав з України, але під приводом знімань документального фільму про війну. Як виявилося, наразі знімає він не стрічку, а кліпи для артистів країни-агресора.