Группу The Hypnotunez не выпустили за границу после скандалов с недобросовестными артистами

Украинская группа The Hypnotunez столкнулся с трудностями во время выезда из Украины из-за недавних скандалов с недобросовестными артистами, которые, пользуясь своим положением, покидают родную страну.

Так, коллектив планировал благотворительные концерты в Европе, однако Минкульт временно ограничил выезд артистам. Об этом The Hypnotunez рассказали в Instagram, обнародовав видеообращение.

По словам The Hypnotunez, они более 20 часов простояли на границе с Польшей. Пытались решить вопрос многочисленными звонками и запросами, однако результата это никакого не дало.

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– В связи с последними событиями, связанными с Министерством культуры и так называемыми “артистами”, они приостановили возможность для художников и музыкантов выезжать за границу, объявив о каких-то новых изменениях и правилах, о которых никто не знает, не сообщив об этом заявителям. Невозможно дозвониться и найти эту информацию в департаменте или сети, – рассказала группа.

Коллектив добавил, что они звонили секретарям, министрам, главе военной администрации и консулам европейских стран, но никто не смог им помочь. А потому The Hypnotunez вернулись домой, отметив, что они бессильны.

– Мы очень благодарны за десятки звонков, которые мы получили, за открытые сердца и готовность помочь нам в этот трудный и неизвестный момент. Мы находимся в буферной зоне, когда пути назад и вперед нет. Проклятая война… К сожалению, мы бессильны. От нас больше ничего не зависит. Все разводят руками. Мы положили много сил, времени, договоренностей и денег, чтобы этот тур состоялся, – подчеркнул коллектив.

Стоит отметить, что поклонники The Hypnotunez поддержали их, а также высказали негодование по поводу комика Андрея Щегеля, из-за которого артистам и закрыли временный выезд.

Когда-то вместо слова п**р люди начнут использовать слово Щегель.

Сочувствую, держитесь, ребята.

Победа скоро, потом будет всемирный тур!

Еще с начала видео становится понятно по выражениям лиц, что что-то не так. Я надеюсь, что в ближайшее время все изменится, но ситуация очень обидная.

О Щегеле нечего говорить. Нормального человека стендап-комиком не назовут, – пишут в комментариях под видео.

Позже группа сообщила, что их тур не отменяется, очевидно, проблему с выездом решили.

Напомним, ранее разгорелся скандал вокруг ряда провокационных заявлений Андрея Щегеля о войне в Украине. Так, он заявил, что сбежал из страны и сказал, что мужчины в рядах ВСУ сами приняли решение “погибать”, оставаясь защищать государство.

Спустя время Щегель извинился, однако вряд ли теперь это кому-то интересно.

Более того, на днях также стала известна и другая похожая ситуация, связанная с режиссером Тарасом Голубковым, который также выехал из Украины под предлогом съемок документального фильма о войне. Как оказалось, он снимает клипы для российских артистов.