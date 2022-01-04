Греммі 2022 можуть перенести через новий штам коронавірусу – ЗМІ

Академія звукозапису США може перенести 64-у церемонію вручення музичної премії Греммі через стрімке поширення нового штаму коронавірусу.

Захід мав відбутися 31 січня в Лос-Анджелесі, проте, цілком ймовірно, що премію проведуть пізніше через Омікрон.

Якщо організатори ухвалять таке рішення, то церемонія буде перенесена другий рік поспіль. У 2021 році Греммі вручали 14 березня замість раніше запланованої дати. Тоді змінили і місце проведення шоу з арени Staples Center на сусідній конференц-зал Los Angeles Convention Center, який більше за площею.

Номінації на премію Греммі 2022 були оголошені 23 листопада. Лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер може отримати вісім номінацій, а Біллі Айліш – сім.

Крім того, на Греммі номіновано кліп української режисерки Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.

Раніше канадський репер Дрейк відмовився від двох номінацій на Греммі 2022. Представники музиканта не назвали причин такого рішення, але це може бути пов’язано із судовими розглядами, до яких співак причетний після трагедії на музичному фестивалі Astroworld.

Відомо, що Дрейк був одним із п’яти номінантів на Найкращий реп-альбом за реліз Certified Lover Boy. Також музиканта номінували на Найкраще реп-виконання за його пісню Way 2 Sexy за участю інших відомих реперів – Future та Young Thug.