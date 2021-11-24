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Рекорд Джона Батиста і кліп Тані Муіньо: номінанти на Греммі 2022

24 Листопада 2021, 10:13
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Рекорд Джона Батиста і кліп Тані Муіньо: номінанти на Греммі 2022
Джерело: Depositphotos

Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила перелік номінантів на премію Греммі 2022 року. Серед названих артистів обиратимуть найкращих.

Цього разу номінантів оголошено у понад 80 категоріях, проте Факти ICTV обрали найголовніші. Так, лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер може отримати вісім номінацій, а Біллі Айліш – сім.

Крім того, на Греммі номіновано кліп української режисерки Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.

Основні номінації Греммі 2022

 

Пісня року:

  • Bad Habits – Ед Ширан;
  • A Beautiful Noise – Аліша Кіс та Бренді Карлайл;
  • Drivers License – Олівія Родріго;
  • Fight for You – H.E.R.;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Kiss Me More – Doja Cat та SZA;
  • Leave the Door Open – Silk Sonic;
  • Montero (Call Me by Your Name) – Lil Nas X;
  • Peaches – Джастін Бібер.

Альбом року:

  • We Are – Джон Батіст;
  • Love for Sale – Тоні Беннетт та Леді Гага;
  • Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;
  • Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Back of My Mind – H.E.R.;
  • Montero – Lil Nas X;
  • Sour – Олівія Родріго;
  • Evermore – Тейлор Свіфт;
  • Donda – Каньє Вест.

Запис року:

  • I Still Have Faith in You – ABBA;
  • Freedom – Джон Батіст;
  • I Get a Kick Out of You – Тоні Беннетт та Леді Гага;
  • Peaches – Джастін Бібер;
  • Kiss Me More – Doja Cat та SZA;
  • Drivers License – Олівія Родріго;
  • Right on Time – Бренді Карлайл;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
  • Leave the Door Open – Silk Sonic.

Найкращий новий виконавець:

  • Аруж Афтаб;
  • Джиммі Аллен;
  • Baby Keem;
  • Finneas;
  • Glass Animals;
  • Japanese Breakfast.

Найкращий сольний поп-виконавець:

  • Anyone – Джастін Бібер;
  • Right On Time – Бренді Карлайл;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Positions – Аріана Гранде;
  • drivers license – Олівія Родріго.

Найкращий поп-дует чи гурт:

  • I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;
  • Lonely – Джастін Бібер та Бенні Бланко;
  • Butter – BTS;
  • Higher Power – Coldplay;
  • Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA.

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом:

  • Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннетт;
  • Til We Meet Again – Нора Джонс;
  • A Tori Kelly Christmas – Торі Келлі;
  • Ledisi Sings Nina – Ledisi;
  • That’s Life – Віллі Нельсон;
  • A Holly Dolly Christmas – Доллі Партон.

Найкращий вокальний поп-альбом:

  • Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;
  • Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Positions – Аріана Гранде;
  • Sour – Олівія Родріго.

Найкращий реп-альбом:

  • The Off-Season – Джей Коул;
  • Certified Lover Boy – Дрейк;
  • King’s Disease II – Nas;
  • Call Me If You Get Lost – Tyler, the Creator
  • Donda – Каньє Вест.

Найкраще музичне відео:

  • Shot In The Dark – AC/DC;
  • Freedom – Джон Батіст;
  • I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;
  • Peaches – Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon;
  • Happier Than Ever – Біллі Айліш;
  • Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
  • Good 4 U – Олівія Родріго.

Греммі 2022 відбудеться 31 січня. Це вже 64 церемонія. Минулого разу тріумфатором премії стала Бейонсе, яка отримала чотири статуетки.

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