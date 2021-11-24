Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила перелік номінантів на премію Греммі 2022 року. Серед названих артистів обиратимуть найкращих.

Цього разу номінантів оголошено у понад 80 категоріях, проте Факти ICTV обрали найголовніші. Так, лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер може отримати вісім номінацій, а Біллі Айліш – сім.

Крім того, на Греммі номіновано кліп української режисерки Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.

Основні номінації Греммі 2022

Пісня року:

Bad Habits – Ед Ширан;

A Beautiful Noise – Аліша Кіс та Бренді Карлайл;

Drivers License – Олівія Родріго;

Fight for You – H.E.R.;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Kiss Me More – Doja Cat та SZA;

Leave the Door Open – Silk Sonic;

Montero (Call Me by Your Name) – Lil Nas X;

Peaches – Джастін Бібер.

Альбом року:

We Are – Джон Батіст;

Love for Sale – Тоні Беннетт та Леді Гага;

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Back of My Mind – H.E.R.;

Montero – Lil Nas X;

Sour – Олівія Родріго;

Evermore – Тейлор Свіфт;

Donda – Каньє Вест.

Запис року:

I Still Have Faith in You – ABBA;

Freedom – Джон Батіст;

I Get a Kick Out of You – Тоні Беннетт та Леді Гага;

Peaches – Джастін Бібер;

Kiss Me More – Doja Cat та SZA;

Drivers License – Олівія Родріго;

Right on Time – Бренді Карлайл;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;

Leave the Door Open – Silk Sonic.

Найкращий новий виконавець:

Аруж Афтаб;

Джиммі Аллен;

Baby Keem;

Finneas;

Glass Animals;

Japanese Breakfast.

Найкращий сольний поп-виконавець:

Anyone – Джастін Бібер;

Right On Time – Бренді Карлайл;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Positions – Аріана Гранде;

drivers license – Олівія Родріго.

Найкращий поп-дует чи гурт:

I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;

Lonely – Джастін Бібер та Бенні Бланко;

Butter – BTS;

Higher Power – Coldplay;

Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA.

Найкращий традиційний вокальний поп-альбом:

Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннетт;

Til We Meet Again – Нора Джонс;

A Tori Kelly Christmas – Торі Келлі;

Ledisi Sings Nina – Ledisi;

That’s Life – Віллі Нельсон;

A Holly Dolly Christmas – Доллі Партон.

Найкращий вокальний поп-альбом:

Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;

Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Positions – Аріана Гранде;

Sour – Олівія Родріго.

Найкращий реп-альбом:

The Off-Season – Джей Коул;

Certified Lover Boy – Дрейк;

King’s Disease II – Nas;

Call Me If You Get Lost – Tyler, the Creator

Donda – Каньє Вест.

Найкраще музичне відео:

Shot In The Dark – AC/DC;

Freedom – Джон Батіст;

I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;

Peaches – Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon;

Happier Than Ever – Біллі Айліш;

Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;

Good 4 U – Олівія Родріго.

Греммі 2022 відбудеться 31 січня. Це вже 64 церемонія. Минулого разу тріумфатором премії стала Бейонсе, яка отримала чотири статуетки.