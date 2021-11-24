Національна академія мистецтва та науки звукозапису США оголосила перелік номінантів на премію Греммі 2022 року. Серед названих артистів обиратимуть найкращих.
Цього разу номінантів оголошено у понад 80 категоріях, проте Факти ICTV обрали найголовніші. Так, лідером за кількістю номінацій виявився джазовий музикант Джон Батіст – 11, Джастін Бібер може отримати вісім номінацій, а Біллі Айліш – сім.
Крім того, на Греммі номіновано кліп української режисерки Тані Муїньо, який вона зняла для репера Lil Nas X.
Основні номінації Греммі 2022
Пісня року:
- Bad Habits – Ед Ширан;
- A Beautiful Noise – Аліша Кіс та Бренді Карлайл;
- Drivers License – Олівія Родріго;
- Fight for You – H.E.R.;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Kiss Me More – Doja Cat та SZA;
- Leave the Door Open – Silk Sonic;
- Montero (Call Me by Your Name) – Lil Nas X;
- Peaches – Джастін Бібер.
Альбом року:
- We Are – Джон Батіст;
- Love for Sale – Тоні Беннетт та Леді Гага;
- Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;
- Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Back of My Mind – H.E.R.;
- Montero – Lil Nas X;
- Sour – Олівія Родріго;
- Evermore – Тейлор Свіфт;
- Donda – Каньє Вест.
Запис року:
- I Still Have Faith in You – ABBA;
- Freedom – Джон Батіст;
- I Get a Kick Out of You – Тоні Беннетт та Леді Гага;
- Peaches – Джастін Бібер;
- Kiss Me More – Doja Cat та SZA;
- Drivers License – Олівія Родріго;
- Right on Time – Бренді Карлайл;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
- Leave the Door Open – Silk Sonic.
Найкращий новий виконавець:
- Аруж Афтаб;
- Джиммі Аллен;
- Baby Keem;
- Finneas;
- Glass Animals;
- Japanese Breakfast.
Найкращий сольний поп-виконавець:
- Anyone – Джастін Бібер;
- Right On Time – Бренді Карлайл;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Positions – Аріана Гранде;
- drivers license – Олівія Родріго.
Найкращий поп-дует чи гурт:
- I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;
- Lonely – Джастін Бібер та Бенні Бланко;
- Butter – BTS;
- Higher Power – Coldplay;
- Kiss Me More – Doja Cat Featuring SZA.
Найкращий традиційний вокальний поп-альбом:
- Love For Sale – Леді Гага та Тоні Беннетт;
- Til We Meet Again – Нора Джонс;
- A Tori Kelly Christmas – Торі Келлі;
- Ledisi Sings Nina – Ledisi;
- That’s Life – Віллі Нельсон;
- A Holly Dolly Christmas – Доллі Партон.
Найкращий вокальний поп-альбом:
- Justice (Triple Chucks Deluxe) – Джастін Бібер;
- Planet Her (Deluxe) – Doja Cat;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Positions – Аріана Гранде;
- Sour – Олівія Родріго.
Найкращий реп-альбом:
- The Off-Season – Джей Коул;
- Certified Lover Boy – Дрейк;
- King’s Disease II – Nas;
- Call Me If You Get Lost – Tyler, the Creator
- Donda – Каньє Вест.
Найкраще музичне відео:
- Shot In The Dark – AC/DC;
- Freedom – Джон Батіст;
- I Get A Kick Out Of You – Леді Гага та Тоні Беннетт;
- Peaches – Джастін Бібер, Деніел Сізар, Giveon;
- Happier Than Ever – Біллі Айліш;
- Montero (Call Me By Your Name) – Lil Nas X;
- Good 4 U – Олівія Родріго.
Греммі 2022 відбудеться 31 січня. Це вже 64 церемонія. Минулого разу тріумфатором премії стала Бейонсе, яка отримала чотири статуетки.