Скандали, бойкот The Weeknd та голосування: що відомо про Греммі 2022

У США оголосили номінантів на премію Греммі 2022. Це перша церемонія, яка відбудеться за новими правилами.

Коли проходитиме премія Греммі

64-та церемонія вручення премії Греммі відбудеться 31 січня 2022 року в Лос-Анджелесі. Церемонію у прямому ефірі транслюватимуть канали CBS та Paramount о 20.00 за місцевим часом (06.00 1 лютого за київським часом).

Номінанти Греммі 2022

Серед номінантів на Греммі український режисер Таня Муіньо. Йдеться про кліп для Lil Nas X на трек Montero. Вона вже зібрала низку престижних нагород, зокрема MTV Video Music Awards.

І вже традиційно – яка ж премія Греммі без скандалу. Цього разу обурився Machine Gun Kelly, який не отримав номінацій.

– Щось не так з Греммі, – написав 31-річний MGK у Twitter незабаром після оголошення про номінації на 2022 рік.

До речі, трек WAP від ​​Cardi B та Megan Thee Stallion теж залишився поза увагою, хоча протягом року він трубив звідусіль (попри відвертий текст пісні).

А ось відкриттям для Греммі стала молода співачка Олівія Родріго, яка завдяки своєму дебютному альбому отримала одразу кілька ключових номінацій: Запис року, Альбом року та Найкращий новий виконавець. Крім того, серед номінантів представлені і важкоатлети індустрії Lil Nas X, Джастін Бібер, Doja Cat, Біллі Айліш та Silk Sonic.

Бойкот премії

Канадський співак The Weeknd бойкотує премію Греммі 2022, оскільки минулого року він не отримав номінацій, хоча випустив неймовірно успішний альбом. Зокрема, його сингл Blinding Lights побив кілька рекордів, був номером один у чартах більше ніж у 30 країнах, а також тримав лідерство протягом року у Billboard Hot 100. Тому The Weeknd цього року вирішив зовсім не подаватись на Греммі.

Для тих, хто не в курсі, щоб отримати номінацію, а потім і статуетку Греммі потрібно заповнити заявку до Академії звукозапису.

Нові правила на Греммі

Крім скандалу з The Weeknd, Греммі неодноразово звинувачували в упередженості та корупції, оскільки глядачі бачили, що по-справжньому популярні треки та артисти залишаються за бортом. Як доказ ось вам список артистів без Греммі: Нікі Мінаж, Snoop Dogg (майже 20 номінацій і жодної перемоги), Björk, Кетті Пері (кілька її кліпів мають мільярдні перегляди), Sia.

У результаті Греммі-2022 року проходить за новими правилами. Тепер кандидатів, які відбирають претендентів у номінаціях Альбом року, Пісня року, Запис року та Найкращий новий артист, обиратимуть члени академії. Раніше це робили секретні комітети, до яких входило від 15 до 30 представників музичної індустрії.