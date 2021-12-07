Канадський репер Дрейк відмовився від двох номінацій на Греммі 2022 року. Представники музиканта не називають причин такого рішення, але це може бути пов’язано із судовими розглядами, до яких співак причетний після трагедії на музичному фестивалі Astroworld.

Відомо, що Дрейк був одним із п’яти номінантів на Найкращий реп-альбом за реліз Certified Lover Boy.

Також музиканта номінували на Найкраще реп-виконання за свою пісню Way 2 Sexy за участю інших відомих реперів – Future та Young Thug. Керівництво церемонії виконало прохання та викреслило його зі списків.

За всю кар’єру репер висувався на Греммі 47 разів, у чотирьох номінаціях ставав переможцем. Дрейк часто негативно висловлювався про премію.

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Відмова музиканта може мати відношення до його імені у судових процесах, пов’язаних із трагедією на фестивалі Astroworld у Х’юстоні минулого місяця – внаслідок тисняви загинуло 10 людей. Проте замість оплакування трагедії він відправився до стрип-клубу, де залишив близько $1 млн.

Також на Дрейка, Тревіса Скотта та Apple подали колективний судовий позов через трагедію на фестивалі. У звинуваченнях вимагається компенсація у розмірі $750 млн. Позов подав адвокат Тоні Бузбі від імені більш ніж 125 фанів, включаючи сім’ю одного із загиблих.