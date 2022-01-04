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Грэмми 2022 могут перенести из-за нового штамма коронавируса – СМИ

4 января 2022, 13:54
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Грэмми 2022 могут перенести из-за нового штамма коронавируса – СМИ
Источник: Depositphotos

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии Грэмми из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса.

Мероприятие должно состояться 31 января в Лос-Анджелесе, однако, по всей вероятности, премию проведут позже из-за Омикрона.

Если организаторы примут такое решение, церемония будет перенесена второй год подряд. В 2021 году Грэмми вручали 14 марта вместо ранее запланированной даты. Тогда изменили и место проведения шоу с арены Staples Center на соседний конференц-зал Los Angeles Convention Center, который больше по площади.

Номинации на премию Грэмми 2022 были объявлены 23 ноября. Лидером по количеству номинаций оказался джазовый музыкант Джон Батист – 11, Джастин Бибер может получить восемь номинаций, а Билли Айлиш – семь.

Кроме того, на Грэмми номинирован клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для рэпера Lil Nas X.

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Ранее канадский рэпер Дрейк отказался от двух номинаций на Грэмми 2022. Представители музыканта не назвали причин такого решения, но это может быть связано с судебными разбирательствами, к которым певец причастен после трагедии на музыкальном фестивале Astroworld.

Известно, что Дрейк был одним из пяти номинантов на Лучший рэп-альбом за релиз Certified Lover Boy. Также музыканта номинировали на Лучшее рэп-исполнение за его песню Way 2 Sexy с участием других известных рэперов – Future и Young Thug.

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Источник
The Wall Street Journal
Теги
Grammy , Grammy Awards , церемонія нагородження , Штамм Омикрон
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