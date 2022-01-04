Грэмми 2022 могут перенести из-за нового штамма коронавируса – СМИ

Академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии Грэмми из-за стремительного распространения нового штамма коронавируса.

Мероприятие должно состояться 31 января в Лос-Анджелесе, однако, по всей вероятности, премию проведут позже из-за Омикрона.

Если организаторы примут такое решение, церемония будет перенесена второй год подряд. В 2021 году Грэмми вручали 14 марта вместо ранее запланированной даты. Тогда изменили и место проведения шоу с арены Staples Center на соседний конференц-зал Los Angeles Convention Center, который больше по площади.

Номинации на премию Грэмми 2022 были объявлены 23 ноября. Лидером по количеству номинаций оказался джазовый музыкант Джон Батист – 11, Джастин Бибер может получить восемь номинаций, а Билли Айлиш – семь.

Кроме того, на Грэмми номинирован клип украинского режиссера Тани Муиньо, который она сняла для рэпера Lil Nas X.

Ранее канадский рэпер Дрейк отказался от двух номинаций на Грэмми 2022. Представители музыканта не назвали причин такого решения, но это может быть связано с судебными разбирательствами, к которым певец причастен после трагедии на музыкальном фестивале Astroworld.

Известно, что Дрейк был одним из пяти номинантов на Лучший рэп-альбом за релиз Certified Lover Boy. Также музыканта номинировали на Лучшее рэп-исполнение за его песню Way 2 Sexy с участием других известных рэперов – Future и Young Thug.