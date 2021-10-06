Екс-співробітниця Facebook пішла проти компанії через Конгрес: реакція Цукерберга

Екс-співробітниця Facebook Френсіс Гоген виступила в Конгресі США з низкою звинувачень у бік компанії, в якій вона раніше працювала.

Гоген була product-менеджером у Facebook два роки. Вона стверджує, що за цей період вона зібрала достатньо доказів, щоб довести, як компанія нехтує чистотою інформації та безпекою на користь грошей.

Вона говорила годинами, зображуючи похмуру картину політики Facebook та пропонуючи способи виправити компанію, яку вона назвала моральним банкрутом.

Законодавці США в рамках Big Tech провели кілька гучних слухань щодо Facebook, Google і Amazon. Однак не можна сказати, що вони якось сильно вплинули на ситуацію. А ось на Френсіс Гоген американці покладають великі сподівання.

Вплив соціальних мереж на дітей

Загалом, слухання призначили через звіт Wall Street Journal, в якому йшлося, що Facebook відклав власне дослідження негативного впливу свого застосунку Instagram Kids.

Гоген повідомила законодавцям, що Facebook навмисно націлений на підлітків, зокрема дітей віком до 13 років.

За словами Гоген, вона не вірить, що Facebook закриє повністю цей проект.

Заклики до регулювання

Френсіс Гоген зазначила, що Facebook потребує суворішого регулювання. Мовляв, у компанії не вистачає персоналу, досвіду та прозорості, необхідних для внесення значущих змін.

Реакція законодавців

Американські законодавці неодноразово порівнювали Facebook з Big Tobacco, припускаючи, що ми можемо побачити таке саме регулювання щодо платформи, яке ми бачили щодо сигарет у минулому.

– Конгрес буде діяти. Ми більше не дозволимо вашій компанії шкодити нашим дітям, нашим сім’ям і нашій демократії, – заявив сенатор Ед Маркі.

Роль Facebook за кордоном

Гоген також зазначила, що Facebook впливає на політичні рішення поза США. Компанія не виділяє потрібну кількість ресурсів на дослідження дезінформації та розпалювання ненависті щодо неангломовного контенту. За її словами, ця нестача ресурсів розпалює насилля в таких місцях, як Ефіопія.

Страх Facebook перед прозорістю

Френсіс Гоген також засудила непрозорість Facebook і придушення досліджень як внутрішніми, так і зовнішніми аудиторами. Йдеться про рішення компанії заборонити доступ дослідникам Нью-Йоркського університету до даних платформи про поширення дезінформації про вакцини.

– Той факт, що Facebook так боїться навіть елементарної прозорості, що з усіх сил блокує дослідників, котрі ставлять незручні питання, свідчить про необхідність нагляду з боку Конгресу, – заявила Френсіс Гоген.

Що пропонує Гоген

Френсіс Гоген запропонувала, щоб платформою зайнявся незалежний державний орган, в який входитимуть колишні технічні фахівці. Зокрема, пропонується змінити стрічку новин на хронологічну. За словами Гоген, зараз контент ранжирується за допомогою непрозорого алгоритму. Також вона допустила можливість того, щоб і зовсім закрити стрічку новин.

Як на заяви Гоген відреагував Цукерберг

Очільник Facebook Марк Цукерберг відкинув звинувачення Френсіс Гоген.

– Ми глибоко дбаємо про такі питання, як безпека, добробут і психічне здоров’я, – зазначив Марк Цукерберг.

Також він додав, що претензії Гоген щодо перешкоджання дослідженням безпідставні.

– Якби ми хотіли ігнорувати дослідження, навіщо б ми створили провідну в галузі програму досліджень, щоб розібратися в цих важливих питаннях? Якщо ми не боремося зі шкідливим контентом, то чому ми найняли набагато більше людей, що опікуються цим, ніж будь-яка інша компанія в нашому просторі? – заявив очільник Facebook.

Звинувачення в тому, що компанія має у пріоритеті прибуток, а не безпеку, Цукерберг назвав неправдивими.