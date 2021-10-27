Главу Facebook Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах — СМИ

Экс-сотрудники основателя Facebook Марка Цукерберга обвинили его в харрасменте и дискриминации.
Об этом сообщил телеканал NBC.
Бывшие сотрудники Цукерберга подали на него в суд. Якобы бизнесмен и его супруга Присцилла Чан обвиняются в сексуальных домогательствах и дискриминации.
В суд обратились экс-домработник Джон Доу и сотрудница компании Limited Specialty Services LLC Миа Кинг, которая представляла супружеской паре услуги по безопасности.
Изначально они обвиняли Марка Цукерберга и его жену в сексуальном харрасменте и дискриминации. Однако потом к этим обвинениям добавилась и задержка в зарплате.
Как отмечают источники СМИ, компания Facebook не фигурирует в судебном разбирательстве.
Однако представитель Цукерберга крайне резко раскритиковал обвинения. Он отметил, что подтвердить слова стороны обвинения просто невозможно.
— Мы гордимся профессионалами, которые работают в офисе семьи и уверены, что унизительные обвинения в сторону наших коллег, потерпят неудачу, — цитирует источник его слова.
Однако суд пока не назначал слушаний по этому делу. Марк Цукерберг эти обвинения лично не комментировал.
Источник: NBC