Главу Facebook Цукерберга и его жену обвинили в домогательствах — СМИ

Экс-сотрудники основателя Facebook Марка Цукерберга обвинили его в харрасменте и дискриминации.

Об этом сообщил телеканал NBC.

Бывшие сотрудники Цукерберга подали на него в суд. Якобы бизнесмен и его супруга Присцилла Чан обвиняются в сексуальных домогательствах и дискриминации.

В суд обратились экс-домработник Джон Доу и сотрудница компании Limited Specialty Services LLC Миа Кинг, которая представляла супружеской паре услуги по безопасности.

Изначально они обвиняли Марка Цукерберга и его жену в сексуальном харрасменте и дискриминации. Однако потом к этим обвинениям добавилась и задержка в зарплате.

Как отмечают источники СМИ, компания Facebook не фигурирует в судебном разбирательстве.

Однако представитель Цукерберга крайне резко раскритиковал обвинения. Он отметил, что подтвердить слова стороны обвинения просто невозможно.

— Мы гордимся профессионалами, которые работают в офисе семьи и уверены, что унизительные обвинения в сторону наших коллег, потерпят неудачу, — цитирует источник его слова.

Однако суд пока не назначал слушаний по этому делу. Марк Цукерберг эти обвинения лично не комментировал.

Источник: NBC