Український гурт Kalush Orchestra, який став переможцем Євробачення 2022, презентував новий кліп на трек Stefania.

Соліст колективу Олег Псюк зазначив, що повномасштабна війна в Україні повністю змінила сенс пісні, яку першочергово артист присвятив своїй мамі. Саме тому музиканти Kalush Orchestra вирішили знімати відеороботу у містах, які постраждали від дій російських загарбників.

На відео можна побачити, який вигляд після російських окупантів мають Буча, Ірпінь та Гостомель.

– Колись я присвятив цю пісню мамі, а коли почалася війна, пісня набула багато нового змісту. Хоч у пісні ні слова про війну, але багато хто почав асоціювати пісню з матінкою Україною. Більше того, суспільство почало називати її гімном нашої війни! Але якщо Стефанія тепер є гімном нашої війни, я хотів би, щоб вона стала гімном нашої перемоги, – прокоментував трек соліст Kalush Orchestra.

Нагадаємо, що вчора відбувся фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022 у Турині. Гурт Kalush Orchestra приніс перемогу Україні, набравши 631 бал від журі та глядачів.

Друге місце дісталося представнику Великої Британії Сему Райдеру, а трійку лідерів закрила співачка з Іспанії Chanel. Загальні результати голосування у фіналі Євробачення 2022 – дивіться у матеріалі.