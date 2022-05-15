Зірки українського шоу-бізнесу відреагували на перемогу гурту Kalush Orchestra на Євробаченні 2022. Репери виступали на міжнародному конкурсі з піснею Stefania.

Шеф-кухар Євген Клопотенко сказав, що перша перемога вже є, а наступна – звільнити Україну від РФ.

Телеведуча Нового каналу Леся Нікітюк зауважила, що під час виступу Kalush Orchestra вона плакала.

Співачка Ольга Цибульська вирішила пожартувати, оприлюднивши фото президента України Володимира Зеленського у рожевій панамці – у такій ходить фронтмен гурту Олег Псюк.

– Він знав. І знає, що наступна перемога також за нами. Дякую! Пишаюся до неба. До великого, мирного та українського неба.

Телеведучий СТБ Григорій Решетнік, який є багатодітним батьком, сказав, що наступних його дітей зватимуть Калуш.

– Українці – ми неймовірні, ми найсильніші. Kalush ви найкращі! Євробачення 2023 року їде в Україну… Ми найкраща нація в світі, – зазначив Решетнік.

Співачка Ірина Федишин також привітала гурт. Артистка сказала, що ця перемога є важливою для України.

Переможниця Євробачення 2016 Джамала зазначила, що іноді історія повторює незабутні моменти.

Привітали Kalush Orchestra і представники України на Євробаченні 2021 – гурт Go-A.

– Сьогодні вами пишається вся Україна, – зазначили учасники колективу.

Співачка Наталія Могилевська зазначила, що Україна перемагає та перемагатиме далі.

– Сьогодні голосами Kalush Orchestra в усьому світі говорив увесь народ України! Правда на нашому боці! Весь світ із нами! Все буде Україна! Слава Україні! Героям слава! – написала артистка.

Ведучий Слава Дьомін солідарний з колегами в тому, що це лише початок наших перемог.

Акторка Ксенія Мішина назвала реперів непереможними переможцями.

Ведучий Андрій Бєдняков також привітав українців із перемогою, зазначивши, що цю фразу ми обов’язково скажемо ще раз.

Виконавиця Злата Огнєвіч сказала, що виступ українських представників був неймовірним і нашому народу потрібні ці емоції.

– Сльози радості та гордості за країну. Україна підкорила Європу і це лише початок, – зауважила співачка.

Вєрка Сердючка, яка посіла на Євробаченні 2007 друге місце, оприлюднила в Instagram прапор України, під яким лаконічно написала – Дякую.

Відреагувалана перемогу рідної країни і співачка Світлана Лобода, яка довго будувала кар’єру в РФ. Артистка написала, що це перемога, за якою буде наступна.