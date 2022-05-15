Украинская группа Kalush Orchestra, которая стала победителем Евровидения 2022, презентовала новый клип на трек Stefania.

Солист коллектива Олег Псюк отметил, что полномасштабная война в Украине полностью изменила смысл песни, которую изначально артист посвятил своей маме. В связи с этим музыканты Kalush Orchestra решили снимать видеоработу в городах, пострадавших от действий российских захватчиков.

На видео можно увидеть, как выглядят после российских оккупантов Буча, Ирпень и Гостомель.

— Когда-то я посвятил эту песню своей маме, а когда началась война, песня обрела много новых смыслов. Хотя в песне нет ни слова о войне, у многих песня стала ассоциироваться с матушкой Украиной. Более того, общество стало называть ее гимном нашей войны! Но если Стефания теперь гимн нашей войны, я бы хотел, чтобы она стала гимном нашей победы, — прокомментировал трек солист Kalush Orchestra.

Напомним, что вчера состоялся финал международного песенного конкурса Евровидение 2022 в Турине. Группа Kalush Orchestra принесла победу Украине, набрав 631 балл от жюри и зрителей.

Второе место досталось представителю Великобритании Сэму Райдеру, а тройку лидеров закрыла певица из Испании Chanel. Общие результаты голосования в финале Евровидения 2022 – смотрите в материале.