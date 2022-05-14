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Результати голосування у фіналі Євробачення 2022

15 Травня 2022, 01:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Kalush

У ніч з 14 на 15 травня у Турині (Італія) відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.

Україну на заході представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Результати голосування Євробачення 2022 – дивіться далі у матеріалі.

  • Чехія (We Are Domi) –
  • Румунія (WRS) –
  • Португалія (Маrо) –
  • Фінляндія (The Rasmus) –
  • Швейцарія (Marius Bear) –
  • Франція (Alvan & Ahez) –
  • Норвегія (Subwoolfer) –
  • Вірменія: (Rosa Linn) – 7
  • Італія: (Mahmood і Blanco) – 39
  • Іспанія: (Chanel)  – 81
  • Нідерланди (S10) – 30
  • Україна (Kalush Orchestra) – 9
  • Німеччина (Malik Harris) – 0
  • Литва (Моніка Лю) –
  • Азербайджан (Надір Рустемлі) – 33
  • Бельгія (Джеремі Макізе) – 6
  • Греція (Аманда Тенфьорд) – 7
  • Ісландія (Systur) – 6
  • Молдова (Zdob și Zdub і Frații Advahov) – 2
  • Швеція (Корнелія Джейкобс) – 68
  • Австралія (Шелдон Райлі) – 60
  • Великобританія (Сем Райдер) – 50
  • Польща (Охман) – 28
  • Сербія (Констракта) – 17
  • Естонія (Стефан) – 5
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