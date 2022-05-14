У ніч з 14 на 15 травня у Турині (Італія) відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022.
Україну на заході представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Результати голосування Євробачення 2022 – дивіться далі у матеріалі.
- Чехія (We Are Domi) –
- Румунія (WRS) –
- Португалія (Маrо) –
- Фінляндія (The Rasmus) –
- Швейцарія (Marius Bear) –
- Франція (Alvan & Ahez) –
- Норвегія (Subwoolfer) –
- Вірменія: (Rosa Linn) – 7
- Італія: (Mahmood і Blanco) – 39
- Іспанія: (Chanel) – 81
- Нідерланди (S10) – 30
- Україна (Kalush Orchestra) – 9
- Німеччина (Malik Harris) – 0
- Литва (Моніка Лю) –
- Азербайджан (Надір Рустемлі) – 33
- Бельгія (Джеремі Макізе) – 6
- Греція (Аманда Тенфьорд) – 7
- Ісландія (Systur) – 6
- Молдова (Zdob și Zdub і Frații Advahov) – 2
- Швеція (Корнелія Джейкобс) – 68
- Австралія (Шелдон Райлі) – 60
- Великобританія (Сем Райдер) – 50
- Польща (Охман) – 28
- Сербія (Констракта) – 17
- Естонія (Стефан) – 5