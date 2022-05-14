15 Травня 2022, 01:10 Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle

У ніч з 14 на 15 травня у Турині (Італія) відгримів фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення 2022. Україну на заході представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania. Результати голосування Євробачення 2022 – дивіться далі у матеріалі. Чехія ( We Are Domi) –

We Are Domi) – Румунія ( WRS) –

WRS) – Португалія (Маrо) –

Фінляндія (The Rasmus) –

Швейцарія (Marius Bear) –

Франція (Alvan & Ahez) –

Норвегія (Subwoolfer) –

Вірменія: (Rosa Linn) – 7

Італія: (Mahmood і Blanco) – 39

Іспанія: (Chanel) – 81

Нідерланди (S10) – 30

Україна (Kalush Orchestra) – 9

Німеччина (Malik Harris) – 0

Литва (Моніка Лю) –

Азербайджан (Надір Рустемлі) – 33

Бельгія (Джеремі Макізе) – 6

Греція (Аманда Тенфьорд) – 7

Ісландія (Systur) – 6

Молдова (Zdob și Zdub і Frații Advahov) – 2

Швеція (Корнелія Джейкобс) – 68

Австралія (Шелдон Райлі) – 60

Великобританія (Сем Райдер) – 50

Польща (Охман) – 28

Сербія (Констракта) – 17

Естонія (Стефан) – 5 Читайте також: Kalush Orchestra не дискваліфікують – організатори Євробачення

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