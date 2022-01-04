Українська блогерка та співачка Анна Трінчер показала себе без макіяжу в ліжку з коханим, блогером Олександром Волошиним.

Кадрами з 1 січня 20-річна дівчина поділилася у своєму Instagram. На селфі вона зображена разом зі своїм хлопцем, лежачи на ліжку.

– Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. А як ви зустріли Новий рік? Сумували за нами? Ми повертаємось, – написала під фото Анна.

Підписники оцінили домашні знімки Трінчер і підтримали її жарт щодо фотосесії.

Фотосесія, на яку ми заслужили.

Бадьора фотосесія вийшла.

Чого такі запухлі?

Булочки.

Навіть 1 січня маєте добрий вигляд!

Дуже сумували! Гарні такі. – Пишуть у коментарях Трінчер.

Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що 24-річний Олександр Волошин зробив пропозицію Анні Трінчер. Сама пропозиція була зроблена наприкінці жовтня, проте закохані хотіли насолодитися одне одним, тому розповіли про це не одразу.

Згодом в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Анна розповіла про те, як коханий зробив їй пропозицію та яке весілля вони хочуть.

Трінчер зазначила, що своє весілля бачить не класичним і не стандартним, хоче чогось незвичайного і химерного. Чи розпочали вони вже підготовку до весілля – невідомо, оскільки Анна говорила, що часу не вистачає.