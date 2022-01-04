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Фотосесія, на яку ми заслужили! Трінчер знялася в ліжку з Волошиним

4 Січня 2022, 16:46
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Фотосесія, на яку ми заслужили! Трінчер знялася в ліжку з Волошиним
Джерело: Анна Трінчер

Українська блогерка та співачка Анна Трінчер показала себе без макіяжу в ліжку з коханим, блогером Олександром Волошиним.

Кадрами з 1 січня 20-річна дівчина поділилася у своєму Instagram. На селфі вона зображена разом зі своїм хлопцем, лежачи на ліжку.

– Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. А як ви зустріли Новий рік? Сумували за нами? Ми повертаємось, – написала під фото Анна.

Підписники оцінили домашні знімки Трінчер і підтримали її жарт щодо фотосесії.

  • Фотосесія, на яку ми заслужили.
  • Бадьора фотосесія вийшла.
  • Чого такі запухлі?
  • Булочки.
  • Навіть 1 січня маєте добрий вигляд!
  • Дуже сумували! Гарні такі. – Пишуть у коментарях Трінчер.
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Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що 24-річний Олександр Волошин зробив пропозицію Анні Трінчер. Сама пропозиція була зроблена наприкінці жовтня, проте закохані хотіли насолодитися одне одним, тому розповіли про це не одразу.

Згодом в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Анна розповіла про те, як коханий зробив їй пропозицію та яке весілля вони хочуть.

Трінчер зазначила, що своє весілля бачить не класичним і не стандартним, хоче чогось незвичайного і химерного. Чи розпочали вони вже підготовку до весілля – невідомо, оскільки Анна говорила, що часу не вистачає.

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Анна Трінчер
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