Українська блогерка та співачка Анна Трінчер показала себе без макіяжу в ліжку з коханим, блогером Олександром Волошиним.
Кадрами з 1 січня 20-річна дівчина поділилася у своєму Instagram. На селфі вона зображена разом зі своїм хлопцем, лежачи на ліжку.
– Забула вам показати нашу фотосесію 1 січня. А як ви зустріли Новий рік? Сумували за нами? Ми повертаємось, – написала під фото Анна.
Підписники оцінили домашні знімки Трінчер і підтримали її жарт щодо фотосесії.
- Фотосесія, на яку ми заслужили.
- Бадьора фотосесія вийшла.
- Чого такі запухлі?
- Булочки.
- Навіть 1 січня маєте добрий вигляд!
- Дуже сумували! Гарні такі. – Пишуть у коментарях Трінчер.
Нагадаємо, в листопаді стало відомо, що 24-річний Олександр Волошин зробив пропозицію Анні Трінчер. Сама пропозиція була зроблена наприкінці жовтня, проте закохані хотіли насолодитися одне одним, тому розповіли про це не одразу.
Згодом в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Анна розповіла про те, як коханий зробив їй пропозицію та яке весілля вони хочуть.
Трінчер зазначила, що своє весілля бачить не класичним і не стандартним, хоче чогось незвичайного і химерного. Чи розпочали вони вже підготовку до весілля – невідомо, оскільки Анна говорила, що часу не вистачає.