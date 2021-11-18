Українська співачка та TikTok-блогер Анна Трінчер виходить заміж. Обранцем 20-річної артистки став її коханий, 24-річний TikTok-блогер Олександр Волошин.

Самі закохані офіційних заяв у своїх соціальних мережах поки що не робили. Проте в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV представники Анни Трінчер підтвердили цей факт.

– Це правда. Це не розігрів публіки перед чимось, – сказали вони.

Відомо, що Олександр зробив пропозицію Анні наприкінці жовтня. Закохані разом менше ніж рік.

Олександр Волошин відомий своїми скандальними витівками. Влітку блогер потрапив у скандал через зйомки TikTok-ролика. Він подарував дівчинці на вулиці iPhone 11, а потім вимагав віддати його назад.

Тоді акаунти Волошина заблокували в соціальних мережах, а Анну Трінчер почали хейтити. Втім, виявилося, що це постановка.

На початку жовтня Олександр знову потрапив у новий скандал. Він повідомив у мережі, що його грубо затримали патрульні поліцейські, через що на обличчі Волошина було багато синців та подряпин.

Користувачі мережі вже з побоюванням ставляться до заяв блогерів, оскільки багато вчинків вони роблять задля піару.