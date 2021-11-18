Українська співачка та блогер Анна Трінчер в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV розповіла про те, як коханий їй освідчився та яке весілля вони хочуть.

Насамперед 20-річна виконавиця зазначила, що це не розіграш, не хайп і не обман. Вона справді виходить заміж за 24-річного блогера Олександра Волошина.

Анна зазначила, що освідчився Олександр майже місяць тому. Зізнається, мовчати весь цей час було важко.

– Це такий день, коли дівчині хочеться просто стати на якійсь головній площі, взяти мікрофон та розповісти всій країні. Я це чесно, по-солдатськи, тримала в таємниці впродовж місяця, – сказала Трінчер.

Співачка наголосила, що вони хотіли поїхати відпочити, перезавантажитися та енергетично наповнитися, а потім уже повідомити своїм шанувальників радісну новину. Крім того, закохані чекали на монтаж відео з освідченням, яке запланували показати разом із новою піснею.

– Насправді пісня готувалася далеко заздалегідь, просто так вийшло, що ми не могли зрозуміти, коли її випускати. Вона якось не характеризувала на той момент мого стану. І ось якраз так вийшло, що вона ідеально підійшла під цей процес та період, – поділилася Анна.

Дівчина розповіла, що Олександр освідчився на парковці ТРЦ. Там була величезна вантажівка, прикрашена лампочками, а в ній була співачка Jerry Heil.

Трінчер зазначила, що своє весілля бачить не класичним і не стандартним, хоче чогось незвичайного.

– Я хочу, щоб це було щось таке, чого не бачила жодна людина, як мінімум, в Україні. Щось у такому супер-мега химерному R&B стилі, чи не знаю… Я поки що не думала про це, бо чекала моменту, коли ми хоча б про це розповімо, – наголосила Анна.

Блогер зізналася, що вони поки що не розпочинали підготовку до весілля, оскільки нема вільного часу.

– Ми поки що не розуміємо, що має бути за бюджет для весілля. Та й просто хочеться максимально присвятити себе цьому процесу, – сказала Трінчер.

Анна Трінчер та Олександр Волошин разом менше року. Закохані підтримують одне одного, знімають відеоролики для соціальних мереж та проводять багато часу разом.

Раніше Анна Трінчер розповідала Фактам ICTV про свої панічні атаки, на які вона страждає близько півроку. За словами артистки, вони трапляються на тлі стресу.