Украинская блогер и певица Анна Тринчер показала себя без макияжа в постели с возлюбленным, блогером Александром Волошиным.

Кадрами с 1 января 20-летняя девушка поделилась в своем Instagram. На селфи она запечатлена вместе со своим парнем, лежа на кровати.

— Забыла вам показать нашу фотосессию 1 января. А как вы встретили Новый год? Скучали за нами? Мы возвращаемся, — написала под фото Анна.

Подписчики оценили домашние снимки Тринчер и поддержали ее шутку, касательно фотосессии.

Фотосессия, которую мы заслужили.

Бодрая фотосессия получилась.

Чего такие запухшие?

Булочки.

Даже 1 января выглядите хорошо!

Очень скучали! Красивые такие. — Пишут в комментариях Тринчер.

Напомним, в ноябре стало известно, что 24-летний Александр Волошин сделал предложение Анне Тринчер. Само предложение было сделано в конце октября, однако влюбленные хотели насладится друг другом, поэтому рассказали об этом не сразу.

Позже в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Анна рассказала о том, как возлюбленный сделал ей предложение и какую свадьбу они хотят.

Тринчер отметила, что свою свадьбу видит не классической и не стандартной, хочет чего-то необычного и вычурного. Начали ли они уже подготовку к свадьбе — неизвестно, поскольку Анна говорила, что времени не хватает.