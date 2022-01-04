Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Фотосессия, которую мы заслужили! Тринчер снялась в кровати с Волошиным

4 января 2022, 16:46
Карина Зуева редактор розділу Lifestyle
Фотосессия, которую мы заслужили! Тринчер снялась в кровати с Волошиным
Источник: Анна Тринчер

Украинская блогер и певица Анна Тринчер показала себя без макияжа в постели с возлюбленным, блогером Александром Волошиным.

Кадрами с 1 января 20-летняя девушка поделилась в своем Instagram. На селфи она запечатлена вместе со своим парнем, лежа на кровати.

— Забыла вам показать нашу фотосессию 1 января. А как вы встретили Новый год? Скучали за нами? Мы возвращаемся, — написала под фото Анна.

Подписчики оценили домашние снимки Тринчер и поддержали ее шутку, касательно фотосессии.

  • Фотосессия, которую мы заслужили.
  • Бодрая фотосессия получилась.
  • Чего такие запухшие?
  • Булочки.
  • Даже 1 января выглядите хорошо!
  • Очень скучали! Красивые такие. — Пишут в комментариях Тринчер.
Читайте также:
Анна ТрінчерСбежала из-под ножа: Тринчер сорвала пластическую операцию по увеличению груди

Напомним, в ноябре стало известно, что 24-летний Александр Волошин сделал предложение Анне Тринчер. Само предложение было сделано в конце октября, однако влюбленные хотели насладится друг другом, поэтому рассказали об этом не сразу.

Позже в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Анна рассказала о том, как возлюбленный сделал ей предложение и какую свадьбу они хотят.

Тринчер отметила, что свою свадьбу видит не классической и не стандартной, хочет чего-то необычного и вычурного. Начали ли они уже подготовку к свадьбе — неизвестно, поскольку Анна говорила, что времени не хватает.

Теги
Анна Тринчер
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка