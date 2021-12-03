Українська акторка та співачка Анна Трінчер втекла з пластичної операції зі збільшення грудей. Кумедний випадок стався рік тому, в останній момент зірка передумала робити мамопластику.

– Рік тому я мала йти на операцію. Ми вже назначили дату, я просто втекла з-під ножа, – розповіла зірка.

Попри це, Анна не відмовилася від ідеї збільшити груди. Співачка все ж таки планує зробити операцію у січні 2022 року.

Трінчер заявила, що її не цікавить чужа думка, оскільки мамопластика – це її давня мрія.

– У мене довга історія із грудьми. До 17 років мене запевняли, що вони виростуть, але нахабно обманювали. Не допомагали ні капуста, ні спорт, нічого, – розповіла Анна в Instagram.

Нещодавно стало відомо, що Анна Трінчер виходить заміж. Обранцем зірки став 24-річний TikTok-блогер Олександр Волошин.

Він романтично освідчився дівчині на парковці ТРЦ. Трінчер зазначила, що своє весілля бачить не класичним і не стандартним, хоче чогось незвичайного. Але підготовку до церемонії пара поки не розпочинала через брак вільного часу.

Варто зазначити, що рідні Анни Трінчер проти її весілля. Через це співачка не спілкується зі бабусею вже понад місяць.