На телеканалі СТБ відбулася прем’єра продовження легендарної мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Шанувальники телесеріалу з нетерпінням чекають на кожну нову серію, проте найцікавіше завжди залишається за кадром.

В ефір вийшли серії, які розповідають про те, як головна героїня Катерина Жадан дізналася про справжнє минуле та теперішнє свого чоловіка Андрія. Він виявився далеким від образу благодійника. В його володінні десятки громадських будинків, з яких щотижня посильний збирає прибуток. Незважаючи на клятву покінчити з цією справою, Катя не знаходить у собі сил вибачити чоловіка. Їй залишається лише тікати.

Ольга Родзевич протистоїть усім засадам суспільства, а польський князь Стефан Яблоневський розуміє, що його жага помсти бореться із почуттями. Двоє приходять на допомогу і намагаються сховати Катю.

Однак напередодні всього, що відбувається, Назар піддається впливу пана Жадана і щиро у своїх спонуканнях вступає в бійку зі Стефаном.

Сцена бійки вийшла доволі ефектною та переконливою. А все завдяки тому, що травми виявилися реальними. Трюки, які виконують не каскадери, а самі актори, закінчилися переломом носа. Про це згадує Тарас Цимбалюк, який грає роль Назара.

– На зйомках цього сезону найбільше запам’яталося, як мені зламали носа… Знімали бійку мого героя та персонажа Сергія Стрельникова. Удар вийшов реальнішим, ніж передбачався. Так буває: здається, що сцена проста, але коли до неї берешся, несподівано виринають підводні камені, – згадує Тарас.

Усі трюки актор намагається виконувати самостійно, хоч це й буває небезпечно.

– Намагаюсь усе робити самостійно. В першому сезоні бігав на пожежі, хоч мене й відмовляли. Зазвичай я роблю те, що безпечно, чи те, що добре вмію, – поділився він.

Горбинка на носі Тараса надає акторському образу ще більшої мужності. Проте отримав він її не в результаті зйомок.

– Це моя рідна горбинка. Ніс зрісся, все гаразд, – сміючись сказав Цимбалюк.

Нагадаємо, взимку Тарас Цимбалюк розповів, що йому зламали ніс. У актора був закритий перелом кісток носа та розтин, також йому наклали шви.