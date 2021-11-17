Наближається фінал легендарної мелодрами Кріпосна. Жадана любов. Сьогодні, 17 листопада, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 21 та 22 серій.

Катерина вивільняє Стефана із в’язниці. Жадан готовий на все, щоб спокутувати перед нею свою провину. У Назара зароджується роман із Ольгою Родзевич, а невістки Карпа Карповича продовжують воювати з Павлиною. Що чекає на героїв Кріпосної в 21 та 22 серіях – далі у матеріалі.

Головна героїня легендарної мелодрами перебуває на роздоріжжі. Почуття говорять одне, проте розум чинить опір. Її довіра до Андрія втрачена, але чоловік так намагається вимолити прощення. На що ще готовий піти Жадан і чи зможе Катерина знайти йому виправдання? Можливо, спільне щастя Жаданів ще можна повернути.

Поки Жадан умиває руки від борделів, його домовленість із Яблоневським повисла у повітрі. А все через те, що польський князь таки зміг дістати дагеротип. Хто ж зображений із Вірою та невже це не Жадан встромив ніж у груди молодої панночки?

Життя Павлини кардинально змінюється. Раніше вона готувала панам, а тепер для сім’ї. Однак родичі трапилися з примхами. Невістки досі не дають спокою куховарці. Печі зайняті, приймати товар не пускають, а з Карпом Карповичем зовсім намагаються посварити. Глядачі дізнаються, чи здатне щось зруйнувати їхні почуття та невже діти переможуть у цій боротьбі за територію.

Пані Безус не збирається відступати від свого плану. Вона ― головна прима салону. Її хочуть усі, не шкодуючи сотні рублів. Проте не заради грошей та слави вона туди прийшла. Її головна мета ― помста. І тепер вона готова запросити чоловіка на закритий вечір у мадам Макарової. Шанувальники мелодрами дізнаються, що чекає на Євгена Безуса і якою буде реакція публіки, коли мадемуазель Готьє зніме маску.

Дивіться сьогодні, 17 листопада, 21 і 22 серії легендарної костюмованої мелодрами Кріпосна. Жадана любов о 20.15 на СТБ.

У попередніх серіях Кріпосної пан Безус ув’язнює Стефана. Таємні зустрічі Лариси зі Левом стають більш неможливими, а Назар стає керуючим у парфумерній мануфактурі.