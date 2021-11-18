Сегодня, 18 ноября, состоится финал главного телесобытия осени 2021. Поклонники мелодрамы Кріпосна. Жадана любов узнают, чем завершится история Катерины Вербицкой.

Не пропустите финальные 23 и 24 серии драмы сегодня в 20.15 на телеканале СТБ и узнайте, как закончится 3 сезон Крепостной.

Катерина врывается в кабинет Жадана. Зрелище, которое она застаёт, бросает в жар. Ее возлюбленный душит мадам Макарову. Хозяйка салона видела своими глазами все то, что на самом деле произошло десять лет назад в комнате с бабочкой.

Покончила Вера собой, или Андрей таки вонзил нож в грудь своей возлюбленной? Неужели Жадан способен был лишить жизни свою первую и единственную любовь? Или же мадам Макарова поведает другую истину, которая повергнет в шок? Есть ли шанс у Андрея не совершить новых ошибок и заслужить прощение своей жены?

Революционерка и бунтарка Ольга Родзевич привыкла действовать вопреки устоям общества. Технический прогресс — то, с чем она готова идти в ногу. Однако доселе не познала простого счастья. Дом, семья, ребенок, — все кажется эфемерным, когда общество не принимает твоих взглядов на жизнь.

Ее судьба меняется, как только она встречает Назара. Он из простых, но гордых и уверенных, желающих жить по справедливости. Есть ли у них шанс на брак? Согласится ли Ольга стать женой Назара? Или же предложение руки и сердца сделает вовсе не он?

Мадемуазель Готье выходит в зал к гостям закрытого вечера. Господин Безус также среди них. Однако прежде, чем открыть свое лицо перед высшим светом Киева, она исполняет танец семи вуалей. Танец Саломеи для Ирода вызывает дрожь перед таинственной незнакомкой.

Месть Рогнеды страшна и беспощадна. Сможет ли она противостоять кровожадному мужу? Напишут ли киевские газеты о сенсации прошлой ночи? И останется ли Рогнеда жива после столь смелого поступка — поставить на место мерзкого и бесчестного супруга?

Горит лавка Карпа Карповича. Дело всей его жизни превращается в пепел. Однако невестки быстро находят объяснение — виною всему та, кому доверили склад. Сильнее ли чувства Карпа к Павлине? Или же мужчина поверит своим детям? Неужели счастливая история, которая только началась, обретет финал, а Карпо навсегда выгонит Павлусю?

Чем закончится сериал Крепостная? Не пропустите заключительные серии костюмированной мелодрамы Кріпосна. Жадана любов сегодня, 18 ноября, в 20.15 на телеканале СТБ.

Напомним, что в предыдущих сериях Крепостной Екатерина освободила Стефана из тюрьмы. Жадан готов на все, чтобы искупить вину перед своей возлюбленной.

У Назара зародился роман с Ольгой Родзевич, а невестки Карпа Карповича продолжают воевать с Павлиной.