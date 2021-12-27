Фільм про Людину-павука зібрав $1 млрд за 12 днів та поставив новий рекорд

Фільм Людина-павук: Додому шляху немає зібрав $1 млрд за 12 днів прокату, хоча раніше це вважалося неможливим через пандемію.

Картина, знята Sony та Disney, тепер є першим фільмом, який отримав такий результат під час пандемії. Також стрічка Людина павук стала найкасовішим фільмом 2021 року.

Останній фільм всесвіту Marvel за різдвяні вихідні зібрав $1,05 млрд у світовому прокаті, обігнавши китайський фільм Битва на озері Чанцзінь, випущений у листопаді, який зібрав $904,9 млн у всьому світі.

Минулими вихідними глядачі стікалися в кінотеатри, щоб подивитися фільм до того, як потенційні спойлери можуть просочитися в мережу. Тепер вони повертаються для повторних переглядів, що є звичайним явищем для фільмів Marvel.

Всередині країни очікується, що за другий вікенд No Way Home принесе близько $81,5 млн, що на 69% менше, ніж під час дебюту.

Прем’єра фільму відбулася 13 грудня – критики позитивно оцінили Людина-павук: Додому шляху нема. Експерти зазначили, що картина здатна зацікавити глядача та тримати у напрузі протягом усього показу.