Фильм о Человеке-пауке собрал $1 млрд за 12 дней и поставил новый рекорд

Фильм Человек-паук: Нет пути домой собрал $1 млрд за 12 дней проката, хотя ранее это считалось невозможным из-за пандемии.

Картина, снятая Sony и Disney, теперь является первым фильмом, которая получила такой результат во время пандемии. Также Человек паук стал самым кассовым фильмом 2021 года.

Последний фильм вселенной Marvel за рождественские выходные собрал $1,05 млрд в мировом прокате, обогнав китайский фильм Битва на озере Чанцзинь, выпущенный в ноябре, который собрал $904,9 млн по всему миру.

В прошлые выходные зрители стекались в кинотеатры, чтобы посмотреть фильм до того, как потенциальные спойлеры могут просочиться в сеть. Теперь они возвращаются для повторных просмотров, что является обычным явлением для фильмов Marvel.

Внутри страны ожидается, что за второй уик-энд No Way Home принесет около $81,5 млн, что на 69% меньше, чем у дебюта.

Премьера фильма состоялась 13 декабря — критики позитивно оценили Человек-паук: Нет пути домой. Эксперты отметили, что картина способна заинтересовать зрителя и держать в напряжении на протяжении всего показа.