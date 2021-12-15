13 грудня в Лос-Анджелесі вперше відбулася прем’єра фільму Людина-павук: Додому шляху нема. Кінострічка отримала перші відгуки критиків на агрегаторі рецензій Rotten Tomatoes.

Варто віддати належне, що нову частину Людини-павука високо оцінили. Рейтинг картини збільшився до 97% на основі 98 рецензій.

Так, критики зазначають, що нова кінострічка від кінематографічного всесвіту Marvel здатна зацікавити глядача, тримати його в напрузі та викликати емоції. Крім того, вони наголосили, що в фільмі присутні гумор і цікаві дрібні деталі, які хочеться розкривати.

Також вони зазначили гру головного героя Тома Голланда, сказавши, що він створив спадщину, яка надовго залишиться на небосхилі Людини-павука.

У листопаді Sony Pictures представила другий трейлер Людини-павука: Додому шляху нема. Це третій фільм про даного супергероя кінематографічного всесвіту Marvel.

Перший трейлер Людини-павука: Додому шляху нема представили 24 серпня. Варто зазначити, що за першу добу він встановив новий рекорд за кількістю переглядів – 355, 5 млн.

У сюжеті фільму лежить те, що Пітер Паркер не зміг приховати від громадськості свої супергеройські здібності. Через це він звернувся за допомогою до Доктора Стенджа, попросивши його змусити всіх забути про зв’язок Паркера з Павуком, проте зробив лише гірше.

Після невдалого заклинання у світ Marvel змогли потрапити інші персонажі – лиходії з попередніх екранізацій.