Український гурт Kalush виступив у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 з піснею Stefania.

Колектив вийшов на сцену у другій частині концерту під п’ятим номером.

У своїй конкурсній пісні Stefania гурт зробив акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що композицію присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

Один із членів журі – співачка Джамала сказала, що хіп-хоп наразі в світі найпопулярніша музика, в цьому випадку цікаво – як сприймуть український хіп-хоп.

Фаворити! Ну, не розчарували. Класно. Голосуватиму!

Дуже сподобалось!

Найкращі! Переможці!

Драйвово та дуже круто!

Я хочу це бачити на великій сцені, це круто, смачно. Танцюю! – Пишуть користувачі мережі.

Свій початок музичний колектив бере ще 2019 року — назвали на честь Калуша, рідного міста соліста та засновника Олега Псюка.

Нагадаємо, що 12 лютого проходить фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників. З якими піснями виступають фіналісти нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.

Міжнародний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 – арена PalaOlimpico.