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Джамала підспівувала: Kalush Orchestra запалили у фіналі відбору на Євробачення 2022

12 Лютого 2022, 20:07
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Джамала підспівувала: Kalush Orchestra запалили у фіналі відбору на Євробачення 2022

Український гурт Kalush виступив у фіналі національного відбору на Євробачення 2022 з піснею Stefania.

Колектив вийшов на сцену у другій частині концерту під п’ятим номером.

У своїй конкурсній пісні Stefania гурт зробив акцент на репі з фольклорними мотивами та українською автентикою. Соліст гурту Олег Псюк розповів, що композицію присвятив своїй мамі, яку звуть Стефанія.

Один із членів журі – співачка Джамала сказала, що хіп-хоп наразі в світі найпопулярніша музика, в цьому випадку цікаво – як сприймуть український хіп-хоп.

  • Фаворити! Ну, не розчарували. Класно. Голосуватиму!
  • Дуже сподобалось!
  • Найкращі! Переможці!
  • Драйвово та дуже круто!
  • Я хочу це бачити на великій сцені, це круто, смачно. Танцюю! – Пишуть користувачі мережі.

Свій початок музичний колектив бере ще 2019 року — назвали на честь Калуша, рідного міста соліста та засновника Олега Псюка.

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Нагадаємо, що 12 лютого проходить фінал відбору на Євробачення 2022 від України. За право представляти нашу країну на міжнародному пісенному конкурсі борються вісім учасників. З якими піснями виступають фіналісти нацвідбору – дивіться на Фактах ICTV.

Міжнародний конкурс Євробачення 2022 пройде в італійському місті Турин, завдяки перемозі рок-гурту Maneskin з піснею Zitti e buoni минулого року.

Півфінали заходу призначені на 10 та 12 травня 2022 року, фінал відбудеться 14 травня. Місце проведення Євробачення 2022 – арена PalaOlimpico.

Теги
Kalush , Євробачення
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