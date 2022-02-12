Украинская группа Kalush выступила в финале национального отбора на Евровидение 2022 с песней Stefania.

Коллектив вышел на сцену во второй части концерта под пятым номером.

В своей конкурсной песне Stefania группа сделала акцент на рэпе с фольклорными мотивами и украинской аутентикой. Солист группы рассказал, что композицию посвятил своей маме, которую зовут Стефания.

Один из членов жюри – певица Джамала сказала, что хип-хоп сейчас в мире самая популярная музыка, в этом случае интересно – как воспримут украинский хип-хоп.

Фавориты! Ну не разочаровали. Классно. Буду голосовать!

Очень понравилось!

Самые лучшие! Победители!

Драйвово и очень круто!

Я хочу это видеть на большой сцене, это круто, это вкусно. Танцую! — Пишут пользователи сети.

Свое начало музыкальный коллектив берет еще в 2019 году – назвали в честь Калуша, родного города солиста и основателя Олега Псюка.

Напомним, что 12 февраля проходит финал отбора на Евровидение 2022 года от Украины. За право представлять нашу страну на международном песенном конкурсе борются восемь участников. С какими песнями выступают финалисты нацотбора – смотрите на Фактах ICTV.

Международный конкурс Евровидение 2022 пройдет в итальянском городе Турин, благодаря победе рок-группы Maneskin с песней Zitti e buoni в прошлом году.

Полуфиналы мероприятия назначены на 10 и 12 мая 2022, финал состоится 14 мая. Место проведения Евровидения 2022 – арена PalaOlimpico.