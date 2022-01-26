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Щоб не соромно було, і мамі приємно: Kalush Orchestra про відбір на Євробачення

26 Січня 2022, 13:23
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Kalush Orchestra

Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу відбору на Євробачення 2022. На цей момент колектив досі не презентував конкурсну пісню. Проте відомо, що називатиметься вона Stefania і буде присвячена мамі.

Факти ICTV поспілкувалися із солістом Kalush Orchestra Олегом Псюком щодо підготовки до конкурсу, запису треку, а також стосовно скандалів довкола відбору на Євробачення 2022.

– Як проходила підготовка до відбору?

У нас зараз щільний концертний графік по містам України: щодня даємо концерти, іноді і по два на день. Звісно, доволі складно поєднувати це з підготовкою до Нацвідбору. Про сон ми на цей час забули, але віримо, що наші недоспані ночі і такий шалений темп дадуть свої позитивні результати. Сподіваємося, що все ж вдасться кайфонути у фіналі Нацвідбору і телеглядачі високо оцінять наші старання.

– Як вибирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

Цей трек, як і всі роботи гурту Kalush та Kalush Orchestra, грунтується на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Трек Stefania – про найдорожчу людину, маму, який був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. Зовсім скоро ми не тільки розкажемо цю історію на широкий загал, а й презентуємо відео на трек.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет у корупції і в упередженості, як ви дивитеся на такі звинувачення?

Чесно кажучи, не чув навіть про цю історію. Наразі я та вся команда сконцентровані виключно на підготовці до Нацвідбору та гастролей по Україні, тому немає часу стежити за іншими учасниками та скандалами.

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– У кому з інших учасників бачите головного конкурента? Євробачення любить пісні з сенсом та місією, що є такого у вашому треку?

Повторюся, але така сама ситуація і з конкурентами. Я та весь колектив думаємо наразі тільки про підготовку до виступу: як все встигнути та якнайкраще виступити, щоб і мамі кожного з нас було приємно, і соромно не було. Одне з моїх головних правил – це докладати максимум зусиль і концентруватися на своєму проєкті. Бажати комусь невдачі – це не про мене.

– Хіп-хоп і загалом інші жанри на Євробаченні рідко заходять публіці. Не боїтеся, що, як то кажуть, не зможете знайти свою аудиторію у рамках конкурсу?

У Kalush Orchestra ми робимо акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику, яка заходить на ура у Європі. Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а Kalush Orchestra і акцентує увагу на фольклорі у своїх треках.

– Учасника Laud дискваліфікували. Як Ви відреагували на цю ситуацію? Чи не деморалізував цей факт вас?

Я не з тих людей, які будуть радіти невдачам інших. Краєм вуха чув про цю ситуацію, звичайно. Але оскільки я і моя команда сконцентровані зараз виключно на творчому процесі, ми не можемо собі дозволити впадати у негатив, нам потрібно готуватися до фіналу Нацвідбору.

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

У 2019 році було засновано гурт Kalush, який назвали на честь рідного міста соліста Олега Псюка. Нині колектив підписаний на американський лейбл Def Jam, який входить до Universal Music Group. В арсеналі гурту Kalush нині дві платівки: HOTIN і ЙО-ЙО.

Також музиканти Kalush запустили ще один проект – Kalush Orchestra. Проте в рамках цього проекту вони акцент на репі із фольклорними мотивами та українську автентику. Тобто гурти існують паралельно та мають спільних учасників, зокрема Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (диджей) і Джонні Дивного (бек-вокал). У Kalush Orchestra до них також долучилися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у Kalush із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

Дебютний трек гурт Kalush Orchestra презентував у 2021 році. Йдеться про композицію Shtomber Womber.

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