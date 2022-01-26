Український гурт Kalush Orchestra пройшов до фіналу відбору на Євробачення 2022. На цей момент колектив досі не презентував конкурсну пісню. Проте відомо, що називатиметься вона Stefania і буде присвячена мамі.

Факти ICTV поспілкувалися із солістом Kalush Orchestra Олегом Псюком щодо підготовки до конкурсу, запису треку, а також стосовно скандалів довкола відбору на Євробачення 2022.

– Як проходила підготовка до відбору?

– У нас зараз щільний концертний графік по містам України: щодня даємо концерти, іноді і по два на день. Звісно, доволі складно поєднувати це з підготовкою до Нацвідбору. Про сон ми на цей час забули, але віримо, що наші недоспані ночі і такий шалений темп дадуть свої позитивні результати. Сподіваємося, що все ж вдасться кайфонути у фіналі Нацвідбору і телеглядачі високо оцінять наші старання.

– Як вибирали чи писали трек для відбору? Чи зверталися до когось по допомогу?

– Цей трек, як і всі роботи гурту Kalush та Kalush Orchestra, грунтується на власних життєвих історіях та переживаннях колективу. Трек Stefania – про найдорожчу людину, маму, який був написаний усім складом гурту Kalush Orchestra. Зовсім скоро ми не тільки розкажемо цю історію на широкий загал, а й презентуємо відео на трек.

– Одна з учасниць, яка не потрапила на відбір, звинуватила оргкомітет у корупції і в упередженості, як ви дивитеся на такі звинувачення?

– Чесно кажучи, не чув навіть про цю історію. Наразі я та вся команда сконцентровані виключно на підготовці до Нацвідбору та гастролей по Україні, тому немає часу стежити за іншими учасниками та скандалами.

– У кому з інших учасників бачите головного конкурента? Євробачення любить пісні з сенсом та місією, що є такого у вашому треку?

– Повторюся, але така сама ситуація і з конкурентами. Я та весь колектив думаємо наразі тільки про підготовку до виступу: як все встигнути та якнайкраще виступити, щоб і мамі кожного з нас було приємно, і соромно не було. Одне з моїх головних правил – це докладати максимум зусиль і концентруватися на своєму проєкті. Бажати комусь невдачі – це не про мене.

– Хіп-хоп і загалом інші жанри на Євробаченні рідко заходять публіці. Не боїтеся, що, як то кажуть, не зможете знайти свою аудиторію у рамках конкурсу?

– У Kalush Orchestra ми робимо акцент на реп із фольклорними мотивами та українську автентику, яка заходить на ура у Європі. Так склалося, що за кордоном дуже цінують та люблять український фольклор, а Kalush Orchestra і акцентує увагу на фольклорі у своїх треках.

– Учасника Laud дискваліфікували. Як Ви відреагували на цю ситуацію? Чи не деморалізував цей факт вас?

– Я не з тих людей, які будуть радіти невдачам інших. Краєм вуха чув про цю ситуацію, звичайно. Але оскільки я і моя команда сконцентровані зараз виключно на творчому процесі, ми не можемо собі дозволити впадати у негатив, нам потрібно готуватися до фіналу Нацвідбору.

Що відомо про гурт Kalush Orchestra

У 2019 році було засновано гурт Kalush, який назвали на честь рідного міста соліста Олега Псюка. Нині колектив підписаний на американський лейбл Def Jam, який входить до Universal Music Group. В арсеналі гурту Kalush нині дві платівки: HOTIN і ЙО-ЙО.

Також музиканти Kalush запустили ще один проект – Kalush Orchestra. Проте в рамках цього проекту вони акцент на репі із фольклорними мотивами та українську автентику. Тобто гурти існують паралельно та мають спільних учасників, зокрема Олега Псюка (вокал, тексти) Килиммена (диджей) і Джонні Дивного (бек-вокал). У Kalush Orchestra до них також долучилися мультиінструменталісти Тимофій Музичук і Віталій Дужик. Ще один музикант Ігор Діденчук грав у Kalush із самого початку, а тепер фокусуватиметься на оркестрі.

Дебютний трек гурт Kalush Orchestra презентував у 2021 році. Йдеться про композицію Shtomber Womber.