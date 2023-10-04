Телеведучий Володимир Остапчук привітав свою кохану Катерину Полтавську з їхньою першою річницею.

В Instagram шоумен оприлюднив їхню спільну серію з фото та відео, зроблену протягом року. Він подякував обраниці за те, що та завжди поруч, а також зізнався їй у коханні.

– Коть, нам сьогодні один рік. Дякую, що навчила мене знову вірити в людей і в себе. Дякую, що своїм прикладом показуєш: власні цінності треба захищати. Дякую, що готова бігти, чекати, тримати, любити, що завгодно. Дякую за твій гумор і ставлення до світу. Дякую за твою красу і твою душу. Я тебе люблю і вітаю з нами, – написав Остапчук.

Шанувальники зазначили, що не зовсім розуміють, річницю чого саме святкують закохані – першої зустрічі чи стосунків. Дехто також пригадав нещодавній скандал за участю Остапчука про жіночу красу.

Зараз дивляться

Рік від чого – знайомства, першого сексу чи одруження?

Щоразу як перший раз.

Вона 10 із 10?

Я щось пропустила, він нещодавно плакав і говорив, що Христину любить.

Чи надовго.

Я упустила момент – коли ви розлучилися? Але рада, що щасливі.

Ще рік і розлучення, – такі коментарі можна побачити під знімками.

Про те, що Володимир Остапчук закрутив новий роман, стало відомо в грудні 2022 року. Доти він перебував у шлюбі з нотаріусом Христиною Горняк два роки.

В Остапчука є ще одна ексдружина – Олена Войченко, у шлюбі з якою в них народилося двоє дітей.