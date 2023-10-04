Телеведущий Владимир Остапчук поздравил свою возлюбленную Екатерину Полтавскую с их первой годовщиной.

В Instagram шоумен обнародовал их совместную серию из фото и видео, сделанную на протяжении года. Он поблагодарил избранницу за то, что та всегда рядом, а также признался ей в любви.

— Коть, нам сегодня один год. Спасибо, что научила меня снова верить в людей и в себя. Спасибо, что своим примером показываешь: собственные ценности надо защищать. Спасибо, что готова бежать, ждать, держать, любить, что угодно. Спасибо за твой юмор и отношение к миру. Спасибо за твою красоту и твоей души. Я тебя люблю и поздравляю с нами, — написал Остапчук.

Поклонники отметили, что не совсем понимают, годовщину чего именно празднуют влюбленные — первой встречи или отношений. Некоторые также припомнили недавний скандал с участием Остапчука о женской красоте.

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Год от чего — знакомства, первого секса или бракосочетания?

Каждый раз как в первый раз.

Она 10 из 10?

Я что-то пропустила, он недавно плакал и говорил, что Кристину любит.

На долго ли.

Я упустила момент — когда вы развелись? Но рада, что счастливы.

Еще год и развод, — такие комментарии можно увидеть под снимками.

О том, что Владимир Остапчук закрутил новый роман стало известно в декабре 2022 года. До этого он состоял в браке с нотариусом Кристиной Горняк два года.

У Остапчука есть еще одна экс-супруга — Елена Войченко, в браке с которой у них родилось двое детей.